Gölbaşı ilçesinde "aşık-ordo" geleneği yaşatılıyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Orta Asya'nın geleneksel oyunu 'aşık-ordo'nu yaşatmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneği, oyunun yeni nesillere aktarılması için çalışmalar yapıyor. Dernek, uluslararası yarışmalarda mücadele eden bir takım da kurdu.
Dernek Başkanı Moşal Güven, 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Altın-Tompoy Aşık-Ordo Turnuvası ve Kültür Festivali"nin gelecek yıl haziran ayında Gölbaşı'nda düzenleneceğini belirtti.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat