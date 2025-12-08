Haberler

Gölbaşı ilçesinde "aşık-ordo" geleneği yaşatılıyor

Gölbaşı ilçesinde 'aşık-ordo' geleneği yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Orta Asya'nın geleneksel oyunu 'aşık-ordo'nu yaşatmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneği, oyunun yeni nesillere aktarılması için çalışmalar yapıyor. Dernek, uluslararası yarışmalarda mücadele eden bir takım da kurdu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Orta Asya'nın geleneksel oyunlarından "aşık-ordo"nun yaşatılması için etkinlikler düzenleniyor.

Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneğince, "aşık-ordo" oyununun yeni nesillere aktarılması için çalışmalar yapılıyor.

Dernek bünyesinde kurulan Gölbaşı Akkalpak Aşık-Ordo Takımı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele ediyor.

Orta Asya'nın geleneksel oyunlarından olan aşık-ordo'nun yaşatılması amacıyla dernek tarafından ilçede çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

Dernek Başkanı Moşal Güven, 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Altın-Tompoy Aşık-Ordo Turnuvası ve Kültür Festivali"nin gelecek yıl haziran ayında Gölbaşı'nda düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title