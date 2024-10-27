Giresun'un Görele Belediyesi'nde Kitap Fuarı Açıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarın açılışında, yerel yazarları kitapseverlerle buluşturacaklarını ifade etti. Fuar, 29 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.
Giresun'un Görele içesinde Kitap Fuarı açıldı.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Halk Kütüphanesinde organize edilen fuarın açılışında, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve sosyal bağları güçlendirmek adına bu tarz etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Giresunlu yazarları kitapseverlerle buluşturacaklarını belirten Dede, "Birbirinden değerli eserleri halkımıza tanıtıyoruz. Bu keyifli etkinliğe herkesi bekliyoruz." dedi.
Fuar, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.