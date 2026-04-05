Haberler

Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki kadın personel, sokakların temizliği için özveriyle çalışarak bölgeyi güzelleştiriyor. Gülçin Bıyıklı ve İkbal Karakaya, işlerini severek yaptıklarını ve evlerindeki gibi sokaklara da özen gösterdiklerini belirtiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Gülçin Bıyıklı, kendi talebi üzerine bir yıldır sahada çalıştığını söyledi.

Her sabah süpürge ve küreğini eline alarak mesaiye başladığını belirten iki çocuk annesi Bıyıklı, işini severek yaptığını anlattı.

Kadın elinin değdiği her yerin çiçek açtığını ifade eden 41 yaşındaki Bıyıklı, "Kendi evime nasıl özen gösteriyorsam, cadde ve sokakların da çiçek gibi olmasını istiyorum. Yağmur, kar, soğuk benim için hiç fark etmiyor, her daim görev yapıyorum." dedi.

İkbal Karakaya ise mesai arkadaşından esinlenerek sahada çalışmaya başladığını söyledi.

Cadde ve sokakların, kendilerinin de saha ekibine katılmasıyla daha temiz olduğunu düşündüğünü dile getiren bir çocuk annesi Karakaya, "Evime gösterdiğim hassasiyeti sokaklara da gösteriyorum." diye konuştu.

Arkadaşıyla uyum içinde çalıştığını belirten 30 yaşındaki Karakaya, "İşe çok mutlu geliyorum. Gün boyunca süpürgemiz elimizde. Yorgunluk nedir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hacı Siyam Mahallesi esnafı Bilgin Güzel de kadın personel sayesinde caddenin daha da temiz olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

