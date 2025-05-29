Gipsy Kings Türkiye'yi Özel Buluyor

Gipsy Kings Türkiye'yi Özel Buluyor
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Grammy ödüllü Gipsy Kings grubunun kurucusu Tonino Baliardo, Türkiye'nin kendileri için her zaman özel bir yer tuttuğunu ve Türk dinleyicilerinin büyüleyici olduğunu ifade etti. Dünya turnesi kapsamında Eskişehir ve İstanbul'da konserler vereceklerini duyurdu.

Grammy ödüllü Gipsy Kings grubunun "El Maestro" lakaplı kurucularından Tonino Baliardo, dünyanın pek çok yerinde konser verdiklerini ancak Türkiye'nin kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

"Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba" ve "Un Amor" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Latin müziğin efsanevi grubu, "Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo", dünya turnesi kapsamında Eskişehir'e geldi.

Dünyaca ünlü topluluğun kurucu üyelerinden Tonino Baliardo, dünya turnesi programı kapsamında gerçekleştirilecek Eskişehir ve İstanbul konserleri ile müzik kariyerlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Konser için Türkiye'ye daha önce birçok kez geldiklerini anlatan Baliardo, "Buradaki doğayı, insanları, herkesi çok seviyorum. O yüzden burada daha önce bir tecrübem var." dedi.

Müzik serüvenlerinin geçmişine değinen Baliardo, "Kesinlikle büyüleyici bir kariyer olduğu doğru. Bir şekilde başladık ve günümüze kadar geldik. Her zaman ilk başladığımız günkü istek, arzumuz oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk dinleyicileri büyüleyici"

Türk dinleyicisiyle buluşmalarının geçmişe dayandığını ifade eden Baliardo, "Türk seyircisini büyüleyici olarak değerlendiriyorum. Her zaman geliyoruz ve birlikte eğleniyoruz. Şarkılarımızı biliyorlar. Şarkılarımıza eşlik edip konserlerimize ilgi gösteriyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkleri seviyoruz." diye konuştu.

Başarılı sanatçı, kariyerlerinde Türkiye'yi bir durak olarak gördüklerini ve her zaman geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"ABD'de, Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde bir sürü konser veriyoruz. Tabii ki Türkiye bizim için çok özel. Onu da şuradan anlayabilirsiniz; kariyerimizin her noktasında, her sene Türkiye'de bir şekilde oluyoruz ve konser veriyoruz."

Grammy ödüllü grubun "El Maestro" ünvanlı üyesi Baliardo, müziklerinin uzun yıllardır her dönem beğenilmesine ilişkin, "Bu başarının sırrını biz de bilmiyoruz. Müziğimiz çok doğal şekilde ortaya çıktı. İnsanlar bizi takip ediyor. Seyirciler bizi seviyor ve bunun başarı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıradaki durak: İstanbul

Eskişehir'deki konserin ardından 30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacaklarını dile getiren Tonino Baliardo, şunları kaydetti:

"İstanbul tabii büyük şehir. Daha önce de geldik. Ankara'da ve İstanbul'da konser verdik. 30 Mayıs'ta da İstanbul'da olacağız. Bizim gibi gitar çalan, müzikle ilgilenen fanlarımız çok fazla. Gerçekten bu bizim için bir onur, büyük keyif. Onları çok seviyoruz. Konserlerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Kültür Sanat
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