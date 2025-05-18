Gilgameş Operası Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

Gilgameş Operası Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Gilgameş Operası', 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde büyük ilgiyle karşılandı. Eser, insanlığın ilk yazılı destanını konu alıyor ve sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği 'Gilgameş Operası'nın, dünya prömiyeri 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen eser, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

İnsanlığın ilk yazılı destanı Gılgamış'ı anlatan 'Gilgameş Operası' dünya prömiyerini dün akşam AKM'de gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilen Gilgameş Operası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında sanatseverlerle ilk kez buluştu. Eser, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Caner Akın'ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanladığı eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, Işık tasarımı Cem Yılmazer, video tasarımı Aisha Hajiyeva, koreografisi Deniz Özaydın imzalı eserde, İDOB Korosu'nun şefi Volkan Akkoç oldu. Prömiyerde; 'Hikayeci' Hüseyin Likos, 'Gilgameş' Alican Güçoğlu, 'Enkidu' Yılmaz Berkay Günay, 'Ninsun' Aylin Ateş, 'Şamaş' Burak Bilgili, 'İştar' Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, 'Anu' Gökhan Ürben, 'Antum' Asude Karayavuz, 'Enlil' F. Kılıç Aslan, 'Humbaba' Melike Manav Yalçın, 'Alto Solo' Nursel Dinler Yazman, 'Halktan Bir Kadın' Neslişah Pekin, 'İştar Kızı' Burcu Soysev, Berin Kocabaşoğlu, 'Siduri' Merve Topaldemir, 'Soprano Hikayeci' Pınar T. Koç, 'İrnina' Zeynep Halvaşi, 'Gelin' Buket Polat, 'Damat' Agit İşcan, 'Yılan' Ecem Ovat, 'A Düşünce Hayali' Emre Güngör, 'B Düşünce Hayali' Mualla Dedemen, 'C Düşünce Hayali' Banu Ergün, 'D Düşünce Hayali' Ahmet Baykara, 'Ut Napiştim' Alper Saldıran sahnedeydi.

ESERİN KONUSU

Bir özgürlük tutkusu destanı olan Gilgameş operası, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir şekilde ele almasından dolayı zamansız bir eser olma özelliğine sahiptir. Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun'un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve ana yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı yapıtlarından olan bu epik dram, Doğu'nun ezgiselliği ile Batı'nın çok sesliliğinin iç içe geçmiş halidir. Destanın konusunun zamansız olmasının en önemli etkenlerinden biri de, hiç kuşkusuz, insanoğlunun hala aynı rüyanın peşinde olmasıdır. Hem Tanrı, sevgi, ilahi aşk vb. tasavvufi kavramları işlediği hem de tarih ve eser bazında milli ve yerli oluşu olması ile Gılgameş, toplumumuz için değerini ve önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

Eser, 20 Mayıs'ta tekrar sanatseverler ile buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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