Gezici tiyatro, öğrencileri sanatla buluşturdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahnelenen Gezici Tiyatro "Kar Adam" oyunuyla, ilkokul öğrencilerine hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi Sahne Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan Gezici Tiyatro "Kar Adam" oyunu, Ovaeymir İlkokulu öğrencileriyle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk'un da katıldığı etkinlikte öğrenciler tiyatro sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Büyük ilgi gören gösteri boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, tiyatronun renkli dünyasıyla tanışırken sanatsal ve kültürel açıdan da önemli kazanımlar elde etti. Etkinliğin, öğrencilerin estetik duyarlılıklarının geliştirilmesi, hayal güçlerinin desteklenmesi ve kültürel değerlerle buluşturulmasına katkı sağladığı belirtildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerinin de desteklenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, sanatın eğitici ve dönüştürücü gücünü öğrencilerle buluşturan çalışmaları sürdüreceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı