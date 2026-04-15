Genç sinemacıların eserleri Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gösterime sunuldu

İzmir Uluslararası Belgesel Festivali (İZDOC) kapsamında hazırlanan öğrenci filmleri seçkisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) izleyiciyle buluştu.

MCBÜ İletişim Fakültesi işbirliğiyle Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, genç sinemacıların imzasını taşıyan belgeseller ekranlara yansıtıldı.

MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, etkinliğin kampüs içindeki kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunduğunu belirterek, "Farklı tema ve anlatım biçimlerine sahip yapımları bir araya getiren seçki, belgesel sinemanın yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda toplumsal gözlem, kültürel kayıt ve yaratıcı anlatı biçimi olduğunu da ortaya koydu." dedi.