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Genç Türk Müzisyen Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini verdi

Genç Türk Müzisyen Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini verdi
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Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali'nde Türkiye'deki ilk konserini verdi. SU Trio projesiyle sahne alan sanatçı, dijital mecralarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan eserlerinden seçkiler sundu ve iki konser piyanosu ile gerçekleştirdiği özel performansla büyük beğeni topladı.

Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi. Antalya'da müzikseverlerle buluşan sanatçı, SU Trio projesiyle festival izleyicisine enerjik ve etkileyici bir performans sundu.

Yüksek tempolu caz eserlerinin yanı sıra kendi aranjmanlarını da seslendiren Yavuz, dijital mecralarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan çalışmalarından seçkiler sundu. Konserin sonunda iki konser piyanosu ile gerçekleştirdiği özel performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, "Türkiye'de ilk konserimi vermekten çok mutluyum. Akra Caz Festivali sahnesinde olmak benim için çok önemli" sözleriyle duygularını paylaştı.

Su Yavuz'a sahnede Berklee College of Music'ten arkadaşları basta Chase Behar, davulda Angel L. Ruiz eşlik etti. Konserin özel bölümlerinde ise Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden; gitarda Cem Tuncer, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Ozan Çelikel genç sanatçı ile sahnedeydi.

ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görülen genç sanatçı, ödül töreninden sonraki ilk performansını bu festivalde gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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