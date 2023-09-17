Gemlik'te Kitap Limanı Fuarı Açıldı

Bursa Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Limanı fuarı, Zeytin Dalı Meydanı'nda kitapseverleri ağırlıyor. Fuarın açılışına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen katıldı.

Bursa Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarlarından Kitap Limanı, Zeytin Dalı Meydanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarın açılışına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen katıldı.

Bursa Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarlarından 'Kitap Limanı', Gemlik'in Zeytin Dalı Meydanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarın açılışına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Gemlik Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Gemlikli katıldı.

Fuarın ilk gününde düzenlenen atölyelerden ilki şair ve yazar Mehmet Erte'nin sunumunda "Kurmacanın Doğası" adlı edebiyat atölyesi oldu. Atölyeye her yaştan edebiyatsever katıldı. Dünyaca ünlü kitap, yazar ve şairler üzerinden metinde kurmaca üzerine konuşan Erte, yazarlığın ve şairliğin önemli noktalarına değindi.

Atölyenin ardından hız kesmeden devam eden fuarda Nilgün Ilgaz "Teknolojiyi Yanlış Kullanmamızdan Yitirdiğimiz Kavramlar" söyleşisiyle yeni medya çağında özellikle çocukların maruz kaldığı zararlara değindi.

Bir dönem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapan Altan Öymen, fuarın onur konuğu oldu. Öymen, söyleşi öncesi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile tüm stantları gezerek fuar hakkında bilgi aldı. Öymen, Sertaslan ve beraberindekiler, Gemlikli yazar ve şairleri de ziyaret ederek kitaplarına ilişkin sohbet etti.

Öymen'in katıldığı ve Prof. Dr. Okan Toygar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Hayat, Siyaset ve Türkiye'nin Halleri Üzerine Bir Sohbet" söyleşisi soru cevap şeklinde ilerledi. Öymen konuşmasında, tarihteki birçok önemli noktalara değinirken Türkiye'nin günümüz şartlarını ve siyasetini değerlendirmelerde bulundu. Söyleyişinin ardından Öymen, okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Yaklaşık 50 yazarın katılacağı, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarının olduğu fuar, 24 eylüle kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarın ikinci gününde Mehmet Erte'nin yanı sıra Murat Tavlı, Kayıhan Pala, İsmail Arı konuk olacak.

İlerleyen günlerde fuara katılacak isimler şöyle:

"Kadri Gürsel, Yaşar Aydın, Afşin Hatipoğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Yardımıcısı Lale Karabıyık, Demokrat Parti, Genelbaşkan Yardımıcısı İlay Aksoy, Yılmaz Aslantürk, Birsen Ekim Özen, Kubilay Odabaş, Pelin Özer, Deniz Durukan, Tuna Kiremitçi, Murat Meriç, Seval Arslan, Latife Tekin, Barış İnce, Kemal Varol, Deniz Zeyrek, Yalçın Karatepe, Beyhan Budak, Onur Behramoğlu, Eren Aysan, Özge Naz, Mahir Ünsal Eriş, Merve Köken, Sezen Tatlı, Tuba Torun, Nuray Karaoğlu, Berrin Sönmez, Ayşen Şahin, Evrim Kuran, Uluç Gürkan, Işık Kansu."