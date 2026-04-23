Sanayinin başkenti Gebze'de bu kez sanayi değil tarih konuşuldu

Gebze Ticaret Odası, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile tanınan Gebze'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için kapsamlı bir tarih ve turizm haritası çıkaracaklarını duyurdu. Programda, bölgenin kültürel birikimi ve doğal güzellikleri vurgulandı.

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji üssü olarak bilinen Kocaeli'nin Gebze ilçesi, bu kez tarihi hafızası ve kültürel mirasıyla sahneye çıktı. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sanayi kenti imajının yanına turizm vizyonunu da eklemek istediklerini belirterek, bölgenin kapsamlı tarih ve turizm haritasını çıkaracaklarını duyurdu.

Gebze Ticaret Odası 24. Meslek Komitesi ( Turizm Komitesi) öncülüğünde Turizm Haftası dolayısıyla tarihi su dolabında "Sanayinin Başkenti Gebze'de Kültür ve Turizm" programı düzenlendi. Kentin yalnızca fabrikalarıyla değil tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle de anılması gerektiği vurgulanan programda, Gebze'nin kültürel birikimi katılımcılarla paylaşıldı. Programda ney dinletisi eşliğinde ikramlarda bulunuldu.

"Gebze'yi Gebze yapan tarihi yapıları göz ardı etmemeliyiz"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş yaptığı konuşmada, Gebze'nin sanayi kenti kimliğinin ardında köklü bir tarih yattığını belirtti. Kentin değerlerini açığa çıkarmaya ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Aslantaş, "24. Meslek Komitemiz, yani Turizm Komitemiz Turizm Haftası'nda Gebze'nin değerlerini açığa çıkarma, bilinirliğini artırma adına bir faaliyet yaptı. Bunu da yapmamız gerekiyor. Gebze her ne kadar sanayiyle, üretimle, inovasyonla ve teknolojiyle anılsa da Gebze'yi Gebze yapan tarihi yapıları ve doğal güzellikleri göz ardı etmememiz gerekiyor" dedi.

"Bölgemizin tarih ve turizm haritasını çıkarmak adına bir çalışmamız olacak"

Tarihi yapıların korunmasını önemsediklerine dikkati çeken Aslantaş, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu sadece çalışmaktan, maddi bir hayattan ibaret değildir. İnsanın dinlenmesi, tarihi yapıları ziyaret ederek geçmişte neler yaşandığını görmesi ve asıl olanın geleceğe bir eser bırakmak olduğunun farkında olması anlamında tarihi binaları çok önemsiyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak sadece sanayi ve üretim değil, turizmle, tarihi eserlerimiz ve doğal güzelliklerimizle ilgili de bir çalışma başlattık. Bölgemizin tarih ve turizm haritasını çıkarmak adına bir çalışmamız olacak. Tüm dünyaya 'Gebze bir sanayi kentidir' anlayışının yanına bir de 'turizm kentidir' vizyonunu eklemek istiyoruz. Bu haritanın çok katkı sunacağını düşünüyoruz."

Aslantaş, bölgede bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, bu eserlerin aslına uygun restore edilip farkındalığının artırılmasını istediklerini sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
