Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, depremde hayatını kaybedenleri türkülerle andı

Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde düzenlediği yıl sonu konserinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri türkülerle andı. Konserde, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde yaşamını yitirenler anısına türküler seslendirildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, konser sonunda sahneye çıkarak şef Ali Hikmet Gökçen'e anı objesi takdim etti ve kültür, sanat ve sporla gelişen bir Gaziemir dediklerini ve çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahneye çıkan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde, 10 ilde büyük yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler türkülerle anıldı.

Gaziemir Belediyesi kursiyerlerinden oluşan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu konserinde seyirciyle buluştu. Şef Ali Hikmet Gökçen'in yönettiği konserde sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan müzik topluluğu, seslendirdiği türkülerle beğeni topladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı konserde, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler anısına türküler seslendirildi. Salonu dolduran Gaziemirliler, koronun türküleriyle duygu dolu anlar yaşadı. Konser, koronun "Maraş'tan bir haber geldi" türküsünü seslendirmesiyle sona erdi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞIZ"

Konser sonunda sahneye çıkarak şef Ali Hikmet Gökçen'e anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde yitirdiğimiz 50 bin 783 canımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Her biri profesyonel sanatçıları aratmayan koristlerimizi kutluyor, şefimiz Ali Hikmet Gökçen'e teşekkür ediyorum. Kültür, sanat ve sporla gelişen bir Gaziemir dedik ve 4 yıldır çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kültür sanata destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçim sonuçlarına değinen Başkan Arda, "Bu ülkenin kaderini, bu ülkeden göçenler ve bu ülkeye göçenler belirledi. Biz, bunu hak etmiyoruz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.