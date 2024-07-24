Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne yılın ilk 7 ayında ziyaretçi akını

GAZİANTEP - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 7 ayında 242 bin ziyaretçi ağırladı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ziyaretçilerin ve müze personellerinin güvenliği nedeniyle 74 gün kapalı kalan Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 30 bin metrekarelik alanda kurulu Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler, hamamlar ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 2018 yılında Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzeyi 2024'te ziyaretçi rekoru kırmayı hedefliyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'nde yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor.

Zeugma Antik Kentinden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. 2024'ün ilk 7 ayında 242 bin ziyaretçi sayısına ulaşan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde bu yıl ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor. 2024 yılının Ocak ayından bu yana hareketli bir dönem yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzenin bu yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği tarihe kadar 27 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Çomak, bu yıl ülke genelinde ve bölgede turizmin canlandığını dile getirdi.

Çomak, 2022 yılındaki 440 bin ziyaretçi rekorunu 2024 yılında tazeleyip geçmeyi ve en az 500 bin ziyaretçiyi beklediklerini belirtti.

Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının deprem tarihine kadar 3 katı oranında arttığını söyleyen Çomak, "Gaziantep Mozaik Müzesi açıldığı günden bugüne kadar çok yoğun ilgi gören, ülkemizin ve bölgenin en önemli müzelerinden birisidir. 2023 yılında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandı, gerçekten çok üzücü bir dönem yaşadık. 2023 yılında 6 Şubat depremlerinden önce biz sezona çok hızlı girmiştik. 2022 yılının Ocak ayında ağırladığımız 11 bin ziyaretçi sayısını 2022 yılının Ocak ayında ise iki katının üstüne çıkardık. Depremden sonra da müzemiz, ziyaretçi ve personel güvenliği açısından 74 gün kapalı kaldı. 2023 yılının Ramazan bayramının arefe gününde resmi açılışımızı yaptık ve o sezonu bu şekilde tamamladık" dedi.

"2022 yılındaki 440 bin ziyaretçi rekorunu kırmak istiyoruz"

2024 yılına çok hızlı girdiklerini belirten Çomak, "Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramında Zeugma Mozaik Müzesi kurulduğu günden bu güne günlük ziyaretçi rekorunu kırdık. Bir günde 6 bin 220 rakamını gördük. Bayram tatili nedeniyle 38 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu da bize şunu gösterdi; 2024 yılında turizm sezonu bu bölgede çok iyi geçecek. Hedefimiz de aslında 2022 yılındaki 440 bin rakamlarını inşallah geçmektir" şeklinde konuştu.

"Müzemiz Gaziantep'e gelen ziyaretçilerimizin ilk uğradığı mekandır"

Gaziantep Mozaik Müzesi'nin yaşayan bir müze olduğunu ifade eden Çomak, "Gaziantep Mozaik Müzesi, bölgenin ve ilimizin en önemli müzelerindendir. Müzemiz Gaziantep'e gelen ziyaretçilerimizin ilk uğradığı mekandır. 2024 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi önemli bir çalışma daha var. Bakanlığımızca çeşitli illerde yapılan, Adana'da başlayan şu an Şanlıurfa'da devam eden, 14-22 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, gastronomi festivali ile birlikte olacak. İnşallah o dönemde de hem çevre illerden hem de ülkemizden yoğun bir ilgi bekliyoruz" diye konuştu.