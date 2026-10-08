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Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi yaşayan miras sergisine ev sahipliği yaptı

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Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi yaşayan miras sergisine ev sahipliği yaptı
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GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi, “Yaşayan Miras: Gaziantep” sergisi ve geleneksel sanat atölyelerine ev sahipliği yaptı. Etkinliklerde kutnu dokuma, Antep işi ve omaç atölyeleriyle kentin yaşayan kültürel mirası tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'in kültürel mirası ve geleneksel sanatları ziyaretçilere kentin yaşayan kültürel mirasını yakından tanıma imkanı sundu.

Festivalin önemli etkinlik noktalarından Zeugma Mozaik Müzesi, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuklara yönelik programlardan kültürel miras etkinliklerine uzanan çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Zeugma'da Gaziantep'in yaşayan mirası sergilendi

Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açık olan "Yaşayan Miras: Gaziantep" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirdi.

Sergide yemenicilik, bakırcılık, kutnu kumaşı, mozaik, Antep işi ve tespih yapımının yanı sıra hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, katı' ve cilt sanatından örnekler yer aldı. Gaziantep'in geleneksel üretim tekniklerini ve el sanatlarındaki birikimini yansıtan eserler, ziyaretçilere kentin yaşayan kültürel mirasını yakından tanıma imkanı sundu.

Geleneksel sanatlar Zeugma'da yaşatıldı

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Feray Terlemez tarafından gerçekleştirilen Kutnu Dokuma Atölyesi'nde, Gaziantep'in geleneksel dokumacılık sanatının önemli örneklerinden biri olan ve "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnu kumaşının üretim süreci katılımcılara tanıtıldı.

Ülkü Akın tarafından düzenlenen Antep İşi Atölyesi'nde ise geleneksel nakış sanatının incelikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, kumaş ipliklerinin sayılarak çekilmesi ve oluşan boşlukların farklı iğne teknikleriyle işlenmesine dayanan Antep işinin yapım aşamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar Zeugma'da kültürel mirasla tanıştı

Müzedeki Kültür Koruyucuları programı ise çocukları kültürel mirasın korunmasının önemiyle buluşturdu. Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda, çocukların yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel birikimini tanımalarına katkı sağlandı.

Gaziantep'in yöresel lezzeti tanıtıldı

Festivalin gastronomi etkinlikleri kapsamında Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde, Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle "Gaziantep'in Yöresel Lezzeti Omaç" atölyesi gerçekleştirildi.

Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden omaçın uygulamalı olarak hazırlandığı atölyede katılımcılar, yöresel tarifin hazırlanışını öğrenirken kentin mutfak kültürü ve sunum teknikleri hakkında bilgi edindi. Etkinlik, Gaziantep'in kuşaktan kuşağa aktarılan gastronomi mirasının tanıtılmasına katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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