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Gaziantep'te tarihi Hışvahan'da İsmil Acar'ın retrospektif sergisi 46 tabloyla açıldı

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Gaziantep Kalesi yakınındaki tarihi Hışvahan'da Ressam İsmil Acar'ın eserlerinin yer aldığı retrospektif sergi, 'Stilizasyondan Formasyona' temasıyla açıldı. Sergide 46 tablo yer alıyor ve ziyaretçiler sergiyi 30 Kasım'a kadar gezebilecek.

Gaziantep Kalesi yakınındaki tarihi Hışvahan'da Ressam İsmil Acar'ın eserlerinin yer aldığı retrospektif sergi açıldı.

"Stilizasyondan Formasyona" temasıyla hazırlanan sergide 46 tablo yer alıyor. Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu'nun çok katmanlı kültürel yapısından ve tarihsel birikiminden ilham aldığını belirten Acar, Göbeklitepe'nin keşfinin geçmişe ilişkin kabullerin yeniden değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Acar, Anadolu'nun kültürel ve estetik zenginliğinin farklı medeniyetlerin birikimiyle oluştuğunu vurguladı.

Hışvahan'ın Türkiye'nin kültürel mirası açısından önemli bir yapı olduğunu belirten Acar, sergide sanat, gastronomi ve tarihi bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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