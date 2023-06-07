Gaziantep'te Rayiha Baharat Müzesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Rayiha Baharat Müzesi'nde, nesli tükenmiş olan 'Silfiyum' ve Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan 'Safran' ile 'Darülfülfül'ün de yer aldığı 150 çeşit baharat sergileniyor. Baharatlarla ilgili akademik çalışmaların da yapıldığı müzeyi dolaşanlar, tarihini öğrendikleri baharatları görme, dokunma ve koklama olanağı buluyor.

GAZİANTEP'te, geçen yıl kurulan Rayiha Baharat Müzesi'nde, nesli tükenmiş olan 'Silfiyum' ve Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan 'Safran' ile 'Darülfülfül'ün de yer aldığı 150 çeşit baharat sergileniyor. Baharatlarla ilgili akademik çalışmaların da yapıldığı müzeyi dolaşanlar, tarihini öğrendikleri baharatları görme, dokunma ve koklama olanağı buluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Eylül 2022'de açılan Rayiha Baharat Müzesi'nde, baharat kokuları yükseliyor. Müzede nesli tükenmiş olan 'Silfiyum' ile Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan 'Safran' ve 'Darülfülfül'ün de yer aldığı 150 çeşit baharat sergileniyor. Dünyadaki baharatlar ve tarihlerine dair bilgilerin yer aldığı müzeyi dolaşanlar, baharatların bitkilerinin yanı sıra yemeklerde kullanılan halini de görme ve tatma fırsatı buluyor. Ayrıca müzede kurulan mekanizmayla ziyaretçiler, merak ettikleri baharatların kokularını alırken, yetiştiği ülkeler ve iklim şartlarının yanı sıra kullanıldığı yemeklerle ilgili bilgi sahibi de oluyor. Sergilenen baharatlarla ilgili yapılan akademik çalışmalarda ise baharatın DNA'sına ulaşılıyor, deneyin ardından kalan posalar geri dönüştürülüyor.

"Bu müzemiz yaşayan bir müze. Dünyada fazla örneği yok. Bir iki örneği var ama bu şekilde yaşayan bir müze değil. Sadece sergi salonları gibi yapılmış müzeler var. İlk çağlardan itibaren tüm insanların baharata bir ilgisi vardır. Tıp alanında kullanılmış, şifacılar şifa aracı olarak kullanmışlar. Annelerimiz yemeklerde kullanırken, dönemin krallarına ve hükümdarlarına hediye olarak gönderilmiş. Baharat, yaşamın her alanında var. Burada sergilenen baharatlarla ilgili aynı zamanda akademik çalışmalar da yapılıyor. Bu akademik çalışmalar sonucunda baharatın DNA'sına ulaşılıyor. Deneylerin sonunda kalan posaları da geri dönüşümle değerlendiriyoruz."