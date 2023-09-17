Gaziantep'te GastroANTEP Kültür Yolu Festivali Başladı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde stant açan firmaları tek tek gezerek esnafla bir araya geldi. Festival, Gaziantep'in yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde stant açan firmaları tek tek gezerek esnafla bir araya geldi.

Gaziantep'in güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5'incisi düzenlenen GastroANTEP, Kültür Yolu Festivalleri çerçevesine girerek bu yıl iki festivali içinde barındırıyor. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere GastroAntep'in kazandırılmasında ve yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çetin, yaptığı açıklamada genelde Türkiye'ye özelde ise Gaziantep'e uluslararası kültür sanat markası kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu Festivallerinin Türkiye Yüzyılı'nın önemli projelerden birisi olduğunu söyledi. Pandemi ve deprem gibi asrın felaketi afetlerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'nin kültürel anlamda yaptığı şehrin ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonların önemli olduğunu kaydeden Çetin, GastroAntep Festival alanındaki esnafı tek tek ziyaret etti.

Stant açan esnafın ve Gazianteplilerin yakın ilgisiyle karşılaşan İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep'te üretilen ürünlerin Türk ve Antep mutfağı turizminde hedeflere ulaşmanın en önemli kültür başlıklarından olduğunu söyledi.

"Gaziantep'in kültür ve sanatla iyileşmesi lazım" diye konuşan Başkan Çetin, sözlerinin devamında, "Tarihin ve kültürün lezzetle sanata dönüştüğü GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, 8 gün boyunca konserlere, tiyatrolara, sergilere ev sahipliği yaparken, gastronomi dünyasının en ünlü ve Michelin Yıldızlı Şefleri ile söyleşiler, workshoplar düzenlenecek. Sektör temsilcileri ve yazarlarla paneller yapılacak. Gastronominin kalbi bir kez daha Gaziantep'te atacak. 400'den fazla kültür ve sanat etkinliği için yerli yabancı herkesi GastroAntep Kültür Yolu Festivaline davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP