Gaziantep'te Dünya Fil Günü Kutlandı: Tüp Bebek Fili Gabi'ye Özel Menü Hazırlandı
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, Dünya Fil Günü kapsamında dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi için özel bir menü hazırlandı. Gabi, parkı ziyaret edenlerin ilgisini çekerek, sevdiği yiyeceklerle beslenmesini sergiledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, "Dünya Fil Günü" kapsamında, dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi için sevdiği meyvelerden oluşan özel bir menü hazırlandı.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılar arasında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 18 yaşındaki fil "Gabi" de bulunuyor.

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi, 5 yaşından bu yana Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdürüyor.

Büyüklüğüyle parkın en çok ilgi gören canlılarından olan Gabi'ye, Dünya Fil Günü kapsamında sevdiği yiyeceklerden oluşan bir menü hazırlandı.

Parkı ziyaret edenler ise Gabi'nin sevdiği yiyeceklerle beslenmesini ilgiyle izledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılara özenle baktıklarını belirterek, "Dünyanın ilk tüp bebek fili olan Asya fili Gabi'nin Dünya Fil Günü'nü kutluyoruz. Kendisine özel menü hazırladık. Kendi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Dünyada Asya fillerinden yaklaşık 35-40 bin kaldı, bu nedenle koruma altındalar. Bu fillerden biri burada. Erkek olan filimize eş arıyoruz. Yurt dışındaki bütün hayvanat bahçeleriyle görüşüyoruz, kısa zamanda kendisine eş getireceğiz." ifadesini kullandı.

Özsöyler, Gabi'nin muz, domates, ananas, kabak çeşitleri ile kırmızı biber gibi meyve ve sebzeleri severek tükettiğini ifade etti.

Dünya Fil Günü hakkında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde yer alan fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek amacıyla, 2012 yılından itibaren 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
500
