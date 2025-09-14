Gaziantep'te ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Başladı

ASELSAN'ın 50'nci yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, yeni durağı olan Gaziantep'te çocuklarla buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera Tırı, Gaziantep'te çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Gaziantep'te 13 Eylül'de kapılarını açan ASELSAN 50'nci yıl Çocuk Şenliği, 21 Eylül'e kadar çocuklara bir haftalık teknoloji şöleni yaşatacak. Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera TIR'ı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum ve Çanakkale'de binlerce çocuğu ağırladı.