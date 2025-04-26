Gaziantep Baklava-Baharat Gastronomi Festivali Gölbaşı'nda Başladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Gaziantep Baklava-Baharat Gastronomi Festivali başladı.

Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen festivalde, Gaziantep'e özgü baklava, baharat, kömbe ve içli köfte gibi yöresel ürünlerin yanı sıra, farklı şehirlerden getirilen peynir, baharat, kuruyemiş ve el emeği ürünler yer alıyor.

Gaziantep kültürünü ve Anadolu'nun zengin mutfak mirasını tanıtmayı amaçlayan festival alanını gezen vatandaşlar, ürünleri tatma ve satın alma imkanı buldu.

Festival süresince çeşitli ikramlar ve tanıtım etkinliklerinin de yapılacağı bildirildi.

Festival, 4 Mayıs'ta sona erecek.