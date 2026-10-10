GastroAntep panelinde Türk mutfağının geleceği ve özgünlüğü tartışıldı

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Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında gerçekleştirilen panelde, Türk mutfağının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması ele alındı.

Festival kapsamında "Köklerden Geleceğe Türk Mutfağının Yolculuğu Nasıl Devam Ediyor?" başlıklı panel düzenlendi.

Gazeteci ve mutfak kültürü yazarı Ahmet Örs'ün moderatörlüğündeki panele, restoran işletmecileri Nuri Develi, Erhan Ece, Tahir Tekin Öztan, Hamdi Arpacı, Bekir Kaya katıldı.

Nuri Develi, Gaziantep mutfağının Türk gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türk gastronomisi bir takım olsaydı bu takımın kaptanı Gaziantep mutfağı olurdu." dedi.

Erhan Ece, Gaziantep mutfağının Türk mutfağının lokomotifi olduğunu ifade ederek, "Asıl hedefimiz özgünlüğümüzü, kökenimizi kaybetmeden uluslararası alana çıkmak olmalı. Yapılabilecek, sürdürülebilir ve güçlü konseptler hazırlamalıyız." diye konuştu.

Tahir Tekin Öztan ise geleneksel yemeklerin özgün tariflerine bağlı kalınması gerektiğine dikkati çekerek, "Türk mutfağına en büyük hizmet aslını korumaktır. İnovasyonu sadece sunumda ve tanıtımda kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hamdi Arpacı'nın Gaziantep'teki kebap kültürünün tarihsel gelişimini anlattığı panelde, moderatör Ahmet Örs de ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Programın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panelistlere plaket takdim etti.

Kaynak: AA