Güneydoğu Anadolu'nun tarihi bölgeleri yenilenebilir enerjiyle aydınlatılacak

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, bölge illerinde yoğun ziyaretçi alan tarihi mekanları güneş enerjisi ve akıllı otomasyon sistemleriyle aydınlatacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yürütücülüğünde, bölge illerinde valilikler ve kaymakamlıklar işbirliğiyle turizm potansiyelini geliştirmek için yapılan yatırımlar sürüyor.

Bu yıl Batman Hasankeyf Kalesi'nde tamamlanan aydınlatma çalışmaları bölgenin diğer yoğun ziyaretçi alan tarihi mekanları için de örnek oldu.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi ve tarihi kale bölgesinde 75 bin metrekarelik alanda başlatılan aydınlatma çalışmaları sürüyor.

Aydınlatmalar sayesinde yoğun ziyaretçi alan tarihi mekanların sadece gündüz değil gece saatlerinde de cazibesini sürdürmesi hedefleniyor.

"Yüzde 50'ye yakın enerji tasarrufu sağlanıyor"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, bölgenin gelişimi ve kalkınmasına her alanda çatı kuruluş olarak destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede Hasankeyf Kalesi'nde yaptıkları aydınlatma çalışmasının çok işlevsel olduğu için benzer projeleri geliştirme kararı aldıklarını vurgulayan Maral, şunları kaydetti:

"Biz Batman Hasankeyf'te Kale Aydınlatması Projesi'nde özel sektör işbirliğini de sürece dahil ettik. Bu tarz projelerde düşük enerji tüketimi içeren bazı durumlarda solar yenilenebilir enerji unsuru içeren projeler uyguluyoruz. Yani biz Hasankeyf Kalesi'ni klasik bir aydınlatma metoduyla işlevlendirmedik. Özel sektörün bu alanda yeni bir bakışı açısını işin içine dahil ederek bir nevi aslında bir yeşil enerji projesi uygulamış olduk, son derece de ilgi gören özel bir projeye dönüştü. Hasankeyf'te yürüttüğümüz enerji projesinde yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir enerji tasarrufu sağlandı. Balıklıgöl Platosu'nda da aynı yaklaşımı devam ettiriyoruz. Biz bu projeleri bir analiz dokümanına dayandırıyoruz. Bizim bölge illerinde seçmiş olduğumuz yoğun ziyaretçi çeken bazı noktalarda bu pilot projeleri de uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü bölgede gerçekten çok ziyaretçi çeken noktalarda ciddi bir enerji sarfiyatı oluyor. İlk etapta o noktalarla başlamayı düşünüyoruz. Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi, Mardin Savur'da Dereiçi Mahallesi, Kilis'te Ravanda Kalesi için bu tarz aydınlatma projelerimiz sürecek."

Gündüz sıcakta gezilemeyen mekanlar gece ziyaret edilebilecek

Türkiye Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban da bölgenin simge mekanlarında yapılan aydınlatmaların turizme katkı sunduğunu söyledi.

Işıklandırma sistemlerinin her mekanda farklı, güzel bir atmosferin oluşmasını sağladığını dile getiren Çoban, "Özellikle temmuz-ağustos ayında gündüz sıcaktan gidemeyen misafirlerimizle gece daha serin ve keyifli bir şekilde ziyaret yapma imkanımız oluyor. Bir de gündüz gezme fırsatı olmayan misafirlerimiz de yine akşam önemli mekanları görme imkanı buluyor." diye konuştu.

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, ziyaretçilerin bölge illerinin tarihi atmosferine daha fazla şahitlik etme imkanı bulacağını ifade etti.