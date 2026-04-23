Haberler

Fırat İlköğretim Okulu'nda 23 Nisan etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Fırat İlköğretim Okulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da 23 Nisan coşkusu çeşitli programlarla kutlandı. Battalgazi ilçesinde bulunan Fırat İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Program, Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden öğrencilerin anılmasıyla başladı.

Okul Müdürü Nurettin Şavur, yaptığı konuşmada, "TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımıza hoş geldiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimize ve kendini siper eden öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
