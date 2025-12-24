Zamansız yılbaşı klasiği 'Fındıkkıran Balesi' sahnede

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan ve yılbaşı dönemlerinin vazgeçilmez klasiği haline gelen Fındıkkıran Balesi'ni sanatseverlerle yeniden buluşturuyor. Büyülü ve masalsı atmosferiyle her yaştan izleyiciyi etkileyen Fındıkkıran Balesi, Aralık, Ocak ve Şubat'ta 12 temsille Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un, yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla kurduğu düşler dünyasını konu alan temsil, izleyicileri rüyalarla gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkaracak.

Fındıkkıran Balesi'nin temelini Alman yazar E. T. A. Hoffmann'ın, farklı ülkelerdeki halk anlatılarından esinlenerek 1816 yılında kaleme aldığı 'Fındıkkıran ve Fareler Kralı' adlı öykü oluşturuyor. Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père) tarafından kasvetli unsurları yumuşatılarak daha masalsı bir dile dönüştürülen eser, uyarlama ve çeviri biçiminde 1844 yılında yayımlandı. Dumas'nın bu yorumu zamanla bugün sahnelerde izlediğimiz Fındıkkıran balesinin temel anlatısını oluşturur hale geldi.

ÖLÜMSÜZ BİR KLASİĞE DÖNÜŞTÜ

1890'li yıllarda St. Petersburg'taki Krallık Tiyatroları'nın yönetmeni olan Ivan Vsevolozhsky, Dumas'nın Fındıkkıran öyküsünün iyi bir bale eseri olabileceğini düşünerek, Çaykovski'den bu konuda bir bale bestelemesini istedi. Çaykovski'nin, Krallık Tiyatrosu'nun bale yönetmeni Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'nın hazırladığı detaylı libretto üzerine bestelediği Fındıkkıran balesinin dünya prömiyeri 18 Aralık 1892'de yapıldı. Eser başlangıçta beklenen ilgiyi görmedi ve eleştirmenlerce başarısız bulundu. Yıllar içinde koreografların esere kazandırdığı yeni bakış açılarıyla, Fındıkkıran ölümsüz bir klasiğe dönüştü.

ARALIK OCAK VE ŞUBAT'TA YENİDEN SAHNEDE

Özellikle yeniyıl döneminin evrensel bir klasiği olarak dünyanın dört bir yanındaki bale topluluklarının değişmez repertuvarında yer alan Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından da sahneleniyor. Kareografisi Mehmet Balkan' a ( M.Petipa – L.Ivanov' dan sonra) ait olan 2 perdelik eser Lale Balkan tarafından sahneye konuluyor. Fındıkkıran Balesi; 25-29-30 Aralık 2025 ile 14-15-22-24-28-29 Ocak 2026 ve 12-14-19 Şubat 2026'da baleseverlerle buluşmaya devam edecek.

TEMSİLDEKİ OYUNCU KADROSU

Fındıkkıran'da Şeker Perisi ve Clara'ya Büşra Ay, Berfu Elmas, Ayça Anil, Gizem Atik Tuncay, Berin Günay tarafından hayat veriyor. Prens - Clara'nın erkek arkadaşı rolünde, Batur Büklü, Mustafa Özmen, Y. Berkay Günay yer alırken, Çiçek Valsi Prensi ise, Y. Berkay Günay, Oliver Spence, Matthew Solovieff, Serkan Öztürk tarafından canlandırılacak. İyilik Perisi'ni Berin Günay, Gizem A. Tuncay, Melike Manav, Elifsu Pamukçu'yu Drosellmayer'i M. Nuri Arkan, Matthew Solovieff; baba rolünü Alkış Peker, Alper Akalın canlandırırken, anne rolünü Ayşe Kıran, Özlem Özgen Ovacıklı; büyükanne rolünü Tülay Yalçınkaya, Nilay Özaydin, Beyhan Başar; büyükbaba rolünde Özerk Tozkoparan, Cem İndere, Gökhan Demiray; Colombine rolünü Elifsu Pamukçu, Zeynep Serpen, Buket Polat, Aslı Ulu, Eda Dürüm; Harlequin rolünü Can Bezirganoğlu, Berkay Topçuoğlu, Ardis Kanat Tekkanat; Fındıkkıran rolünü Can Bezirganoğlu, Arda Erkara ile Kral Fare rolünü ise Egemen Kement ve Bahadır Ovacıklı canlandırmak için sahnede olacak.