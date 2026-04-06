İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Sarper'e Fransa'dan Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper'e, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı verildi.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre İzmir'deki Fransa Konsolosluğu'nda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ev sahipliğinde tören düzenlendi.

Büyükelçi Dumont törendeki konuşmasında Filiz Eczacıbaşı Sarper'in hem bir sanatçı hem de bir kültür yöneticisi olduğunu belirtti.

Sarper'in Londra'da aldığı koreoloji eğitimi sonrası Türkiye'de bale notasyonu alanında öncü çalışmalar yaptığını belirten Dumont, "Ray Charles'tan Elton John'a, Maurice Bejart'tan dünya devlerine İzmir'in kapılarını açan, Efes ve Agora gibi antik mekanları unutulmaz konserlerle buluşturan isim sizsiniz. İKSEV aracılığıyla Fransa ile kurduğunuz güçlü bağlar ve sanata olan adanmışlığınız nedeniyle bu nişanı size takdim etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filiz Eczacıbaşı Sarper de bu anlamlı ödülü iki ülke arasındaki köklü dostluğun bir simgesi olarak kabul ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"İKSEV ve Fransız Kültür Merkezi arasındaki verimli işbirliği, iki ülkenin yaratıcılığının bütünleştiğinin en açık göstergesidir. Bu onuru, gelecekteki ortak hayallerimize duyduğum saygının bir nişanı olarak taşıyacağım."

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da katıldı.