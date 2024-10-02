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Filistinli Ressamın Eserleri Trabzon'da Sergilendi

Filistinli Ressamın Eserleri Trabzon'da Sergilendi
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Filistin'in Gazze şehrinden 18 yaşındaki ressam Hüseyin el Carcarvi'nin eserleri, Trabzon'da açılan sergi ile sanatseverlerle buluştu. Sergi, savaşın ortasında umut ve direniş temalarını işleyen resimlerden oluşuyor.

Filistin'de yaşayan 18 yaşındaki ressam Hüseyin el Carcarvi'nin, internet üzerinden ulaştırdığı resimlerinin bir araya getirilmesinden oluşturulan sergi Trabzon'da açıldı.

Gazze'nin Deir el-Balah şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Filistinli ressam Carcavi, bir süre önce iletişime geçtiği Trabzon Altınoluk Derneği Başkanı Kadir Bekar'a, yapmış olduğu resimlerin fotoğraflarını internet üzerinden gönderdi.

Bekar, savaşı, yaşamı ve umudu anlatan ressamın eserlerini Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizesinde bir araya getirerek Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki sergi ile insanların beğenisine sundu.

Serginin açılışında konuşan Bekar, Carcavi'nin savaşın tam ortasında yer aldığını belirterek, buna rağmen eserlerinin sergileniyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin birkaç kez Gazze'de sergi açmasına rağmen uluslararası anlamda ilk sergisini de sanatseverlerle buluşturduğunu aktaran Bekar, "Bizim için memnuniyet verici bir durum. Oradaki sıkıntı ve zorlu süreç içerisinde onlara bir nebze umut olmak adına burada bir çaba göstermek bizi mutlu etti. Çünkü resimlere baktığımızda oradaki hüznü, direnişi ve mücadeleyi görüyoruz. Aynı zamanda umudu da görüyoruz. Bu süreçte hepimiz gözyaşı döktük ve üzüldük ama aynı zamanda umudu taşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Kültür Sanat

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