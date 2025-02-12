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Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Günü Mevlidi Düzenlendi

Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Günü Mevlidi Düzenlendi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde şarkıcı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla mevlit okutuldu. Eski Cami'de düzenlenen programda dualar edildi ve lokma dağıtımı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

Eski Cami'de akşam namazı öncesinde Ferdi Tayfur'un yakınları vatandaşlara lokma dağıttı.

Akşam namazı sonrasında, yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Tayfur için mevlit okutuldu, ardından dua edildi.

Mevlit sonrasında cemaate hitap eden Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Tayfur Turanbayburt, "Bizi yalnız bırakmadınız çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden, tüm katılanlardan. Mekanı cennet olsun." dedi.

Tayfur'un küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur da "Hepinize çok teşekkür ederiz. Dualarımızı ettik babama, Allah razı olsun." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Mercan Karabolat, gazetecilere, Tayfur'un şarkılarıyla müziğini millete sevdirdiğini söyledi.

Karabolat, Tayfur'un müziğinin yanında karakteri ve sonrasında yaptıklarıyla da duygularına hitap ederek gönüllere girdiğini kaydetti.

Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
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