Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' Konseri Büyük İlgi Gördü

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Fazıl Say'a besteletilen 'İznik Türküsü', İznik Sahil Meydanı'nda düzenlenen konser ile sanatseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a besteletilen 'İznik Türküsü' adlı eser, İznik Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilen konserle ilk kez sanatseverlerle buluştu. İznik'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinden ilhamla hazırlanan eser, Fazıl Say'ın piyanosu ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın yorumuyla sahneye taşındı. Programa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik Gölü kıyısında hep birlikte tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, " Fazıl Say'ın İznik Türküsü'nün dünya prömiyerine, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın yorumuyla tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yerini alacak. Unutulmaz konser eşliğinde İznik'in güzel akşamını hep birlikte yaşıyoruz. İznik, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle, doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir dünya merkezidir. Dünyanın kalbi bugün İznik'te, Bursa'da atıyor" ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede konuşan Fazıl Say ise İznik üzerine bir beste yapmanın kendisi için gurur, onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "İznik Türküsü'nü evrensel bir müzik olarak hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü'nün 6 aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Fazıl Say ile Görkem Ezgi Yıldırım'a ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Yekta Kopan'a günün anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından plaket takdim edildi.