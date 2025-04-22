Faysal Soysal'ın üçüncü şiir kitabı rafta: 'Gökyaşı' okurunu bekliyor

Soysal'ın Ebabil Yayıncılık tarafından yayımlanan iki bölümlük kitabında, son on yılda kaleme aldığı toplamda 52 şiiri yer alıyor. Soysal, modern zamanlarının ruhlarımızda yarattığı yorgunluktan, değişen dünya dinamiklerinin içsel sorgulamalarına uzanan kitabındaki şiirlerinde Bosna'dan Gazze'ye son otuz yılda insanlığa yapılan soykırımları unutturmayan şair, taşlaşmış kalplere masum çocukların dünyasından sesleniyor.

Şairin, kitabına adını veren şiiri ise şöyle:

"Bir Taş Yakala

Kuşları yemek yasak

Yaralı bir çocuk fırlat

Taşlaşan ellerine insanın

Kimse tutmasa, utanmasa bak

Onun en büyük kubbesi olacak

Taşın tuttuğu gökyaşı."

Faysal Soysal'ın Ebabil Yayıncılık tarafından okura sunulan 80 sayfalık 'Gökyaşı' kitabı 'Kitapyurdu.com' internet sitesinde satışa sunuldu.

FAYSAL SOYSAL KİMDİR?

1979 Batman doğumlu olan Faysal Soysal gençlik yıllarından itibaren şiire ilgi duydu. 2000 yılında şiir ve sinema ile daha yakından ilgilenmek için Tıp Fakültesini ikinci sınıfta bıraktıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesin'den mezun oldu. 2003-2007 yılında Tahran Sanat Üniversitesi'nde Sinema Yönetmenliği ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Tahran'daki eğitimi sürecinde uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller alan 4 tane kısa film çekti. 'Kayıp Zaman Düşleri' adlı 35mm formatta çektiği mezuniyet filmiyle kendi sinema diline yakın olan şiirsel sinema örneklerinden birini ortaya koydu.

2008'de bir bursla New York Film Akademisi'ne katılan Soysal 'New York'ta 3'ü 16mm, biri dijital olmak üzere 4 adet çalışmaya daha imza attı. 2009'dan itibaren üzerinde çalıştığı, Türkiye ve Bosna'da çektiği 'Üç Yol' adlı sinema filmini 2013'te tamamladı. Film yurt içinde ve yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014'te 'Şarkılar Değişti Önce' adlı belgeselini ve 2015 yılında Üç Yol'daki Srebrenitsa annesinin gerçek hikayesinin izini sürerek Srebrenitsa ve Prijedor katliamlarını konu alan 'Kayıp Zamanlar' adlı belgeseli yaptı. Ardından 'Srebrenitsa Anneleri' adlı 5 bölümlük belgesel dizisine imza attı. Üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldığı Yeryüzü Doktorları'nın gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük 'Yeryüzü Hikayeleri' adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranına taşıdı. 2016'da Uluslararası Çekmeköy Belediyesi Merhamet ve Adalet Kısa Film Yarışması'nı düzenledi. Son beş yıldır Uluslararası Dostluk Film Festivali'nde Festival Direktörü olan Soysal, birçok film festivalinde danışmanlık ve jüri üyeliği yaptı. İBB Kültür Dairesi adına Türk Sinemasında Yeni Bakışlar ve Yeni Bir Sinemaya Doğru adlı etkinliklerinin koordinatörlüğünü yaptı.

Şiir ve sinema değerlendirmelerini de çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde yayınlamaya devam eden Soysal, 2002'de yayınlanan 'Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu' adlı ilk kitabından sonra 2011'de 'Bir Ölünün Defteri' adlı ikinci şiir kitabını yayınladı. Sohrap Sepehri ve F.G. Lorca'dan yaptığı tercümeleri 'Akdenizdeki Çöl' adlı kitapta topladı. Babek Ahmedi'nin 'Tarkovski Sineması' kitabını da Türkçe'ye kazandırdı.