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Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı'ndaki Tarihi Rıhtım Ortaya Çıkarılıyor

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Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı'nın yakınlarından geçen Tunca Nehri'nde yaptırdığı tarihi rıhtım ve tabandaki mermer döşeli alanı ortaya çıkarmak için akış yönü değiştirilen nehirdeki olası balıkları kurtarmak amacıyla inceleme yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı'nın yakınlarından geçen Tunca Nehri'nde yaptırdığı tarihi rıhtım ve tabandaki mermer döşeli alanı ortaya çıkarmak için akış yönü değiştirilen nehirdeki olası balıkları kurtarmak amacıyla inceleme yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ekipler, akış yönü değiştirildiği için su seviyesi oldukça düşen nehre daha önce bırakılan ağı kontrol etti, ardından kayıkla nehirde inceleme yaptı.

Her iki kontrolde de balığa rastlanılamadı.

Geçen hafta Milli Saraylar Başkanlığı koordinesinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Adası'nda iki kola ayrılan nehrin Fatih Köprüsü kolunu hafriyat dökerek kapatmıştı.

Kontroller sonrası Milli Saraylar ekipleri tarihi yapıların ortaya çıkarılması için çalışmaya başlayacak.

Saray rıhtımı

Fatih Sultan Mehmet döneminde 1452'de Edirne Sarayı'nın yanından geçen Tunca Nehri üzerine Fatih Köprüsü'nün yaptırılmasının ardından, nehir yatağının bir bölümüne mermer döşenerek Saraçhane Köprüsü'ne kadar rıhtım inşa edildi.

1484-1488 yılları arasında II. Bayezid Camisi ve Külliyesi'nin yapılmasından sonra II. Bayezid tarafından Tunca Nehri tanzim edilerek saraydan camiye kayıkla gidilecek bir yol oluşturuldu.

Edirne Sarayı'ndan cuma namazı için Tunca Nehri üzerinden Evliya Kasım Paşa Camii ve Bayezid Camii'ne kayıklarla gidildi.

Sultan I. Ahmet, 1613 yılında kışı Edirne'de geçirirken İstanbul'dan kayık getirerek bu rıhtımı kullandı ve Tunca Nehri'nde gezintiler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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