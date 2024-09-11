Üye Girişi
Haberler

Fabien Toulmé İstanbul'a Geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü çizer Fabien Toulmé, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliği ile İstanbul'a geliyor. Toulmé, yeni kitabı 'Dünyadan Yansımalar'ın tanıtımı için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

TÜRKİYE'DE 'Hakim'in Yolculuğu' isimli üçlemesiyle tanınan çizer Fabien Toulmé, Tudem Yayın Grubu'nun 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliği ile ilk kez İstanbul'a geliyor.

'Hakim'in Yolculuğu' serisinin yanı sıra, İki Yaşam, Büyük Aşk, Unutulmazlar gibi çoksatan grafik romanlarıyla Türkiye'de okur kitlesi bulunan sanatçı, 26-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Tudem Kadıköy Kitabevi ve Minoa Pera'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Yeni kitabı raflardan önce etkinlik mekanlarında yer alacak.

Fabien Toulm'énin 7 Ekim tarihinde raflara yerleşecek yeni kitabı 'Dünyadan Yansımalar' 26-28 Eylül tarihlerinde 'öncelikli olarak' etkinlik mekanlarında satışa sunulacak. Çizgiseverler Toulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.

'UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK İÇİN ÇİZDİM'

Her fırsatta 'Unutmamak ve unutturmamak için çizdim,' diyen Fabien Toulmé, 27 Eylül Cuma akşamı saat 18.00'de İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Çizgilerle Dünyadan Yansımalar' başlıklı bir panele katılacak. Akademisyen, yayın yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın'ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Toulm'énin alametifarikası olan 'tanıklıklar' ekseninde yeni grafik romanı Dünyadan Yansımalar masaya yatırılacak. Türkçe ardıl çeviri ile düzenlenecek panelin sonrasında sanatçı kitaplarını imzalayacak.

1980 doğumlu Fabien Toulmé, mühendislik okuduktan sonra Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi farklı ülkelerde yaşadı. Fransa'ya döndükten sonra Spirou gibi dergilerde çalışmaları yayımlandı. Otobiyografik özellikler gösteren Beklediğim Sen Değildin isimli grafik romanıyla çıkış yakaladı. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan ve kısa sürede ünlenen 'Hakim'in Yolculuğu' adlı üç ciltlik serisi pek çok dile çevrildi, çizgi roman festivallerinde beğeni aldı. Sanatçı yılın büyük çoğunluğunu seyahat ederek ve yeni hikayelerin izini sürerek geçiriyor.

Fabien Toulmé'nin etkinlik programı:

26 Eylül Perşembe, 17.00-19.00

Tudem Kadıköy Kitabevi, Mühürdar Cad. No: 82/A

İmza Günü

27 Eylül Cuma, 11.00-12.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Ustalık Sınıfı: "Fabien Toulmé Çizerlerle Buluşuyor!"

Buluşma profesyonel çizerlere özeldir.

Katılım sınırlıdır.

Etkinlik dili Fransızca olup Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır.

Giriş ücretsizdir.

27 Eylül Cuma, 18.00-20.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Panel: "Çizgilerle Dünyadan Yansımalar"

Konuşmacı: Fabien Toulmé

Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın

Etkinlik dili Fransızca olup Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır.

Etkinlik sonrası imza oturumu düzenlenecektir.

Giriş ücretsizdir.

28 Eylül Cumartesi, 11.00-12.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Atölye Çalışması: "Fabien Toulmé Çocuklarla Buluşuyor"

Buluşma 9-12 yaş arasındaki çocuklara özeldir.

Katılım sınırlıdır.

Giriş ücretsizdir.

28 Eylül Cumartesi, 16.00-18.00

Minoa Pera, Meşrutiyet Cad. No: 99 Beyoğlu

İmza Günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Fransız Kültür Merkezi Kültür Sanat Etkinlikler Edebiyat İstanbul Güncel Kültür Sanat Dizi

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?
title