Evliya Çelebi'nin Torunları Bursa'yı Gezdi

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları' kapsamında yapılan Bursa gezisinde, talihli vatandaşlar tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. Geziye katılanlar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesinin, " Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları" çerçevesinde gezileri devam ediyor.

En son Bursa'yı gezen Evliya Çelebi'nin torunları, tarihe ve kültüre doydu.

Yapılan çekiliş sonucu talihli vatandaşlar, Bursa gezisinde tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Tophane, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi ve Koza Han gibi birçok yeri ziyaret keyfini çıkardı. Geziye katılan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA