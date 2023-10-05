Etisan Holding Oda Orkestrası Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Klasik Müzik Konseri Verdi

Etisan Holding Oda Orkestrası, yeni akademik yılda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde "Klasik Müzik 101" konseri verdi.

Türkiye'de 30'u aşkın üniversitede teknoloji tabanlı ödeme sistemleri hizmeti veren Etisan Holding'in Oda Orkestrası "Klasik Müzik 101" adıyla hayata geçirdiği konser serisinin ikinci ayağını, Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde dinleyicisiyle buluşturdu.

Etisan Holding Oda Orkestrası, dünyaca ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde, Mardin Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda gerçekleştirişen konserle 2023-2024 Akademik yılına merhaba dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Artuklu Üniversitesi üyeleri ve öğrenciler ile Mardin halkının da katıldığı gecede, konuklar büyüleyici bir müzik yolculuğuna çıktı.

Konsere, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Özcoşar ve Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün de katıldı. Klasik Müzik 101, Brahms'dan Mozart'a uzanan bir repertuvar ve Türk bestecilerin eserlerini de içeren bir programla Mardinli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

MERT ÖZGÜN: "ARAMIZDA TOPLUMSAL BİR BARİYER OLARAK GÖRÜNEN KLASİK MÜZİK KAVRAMININ ASLINDA KURULMASI ÇOK KOLAY BİR BAĞ OLDUĞUNA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, açış konuşması yaptı. Özgün, şunları söyledi: "Klasik müziğin büyüleyici dünyasına bir kapı açmak, gençleri ve sanatseverleri bu yolculuğa çıkarmaktan çok mutluyuz. Etisan Holding olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girmemize günler kalmışken, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün kadim uygarlıkların beşiğinde, Prof. Aziz Sancar'ı yetiştiren topraklarda Mardin'de 'Klasik Müzik 101' projemizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sayın rektörüm, bu vatanın gençlerine sorumluluklarımızı yerine getirmek adına bizlere bu ulvi çatının kapılarını açtığınız için size teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyaca ünlü orkestra şefi Sayın Rengim Gökmen'in rehberliği ve değerli orkestramızın olağanüstü yeteneği sayesinde, aramızda bazen toplumsal bir bariyer olarak görünen klasik müzik kavramının aslında kurulması çok kolay bir bağ olduğuna bir defa daha şahit olacağız. Sevgili gençler, Akademik hayatınıza adım attığınız bu önemli günlerde, Etisan Holding Oda Orkestrası ve 'Klasik Müzik 101' programı için burada olmanıza teşekkür ederim. 2023-2024 Akademik Yılı'nın sizler için başarılı ve umut dolu geçmesini temenni ediyorum. Unutmayın ki her biriniz birer Aziz Sancar olabilir, olanaklar ve olanaksızlıklar içinden çıkarak Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalabilmesi adına tecrübemiz, bilgi ve birikimimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İBRAHİM ÖZCOŞAR: "SANATTAN MUTLU OLABİLEN BİR GENÇLİK YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Konser öncesinde konuşan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şu ifadeleri kullandı:

"2023-24 akademik yılının ilk haftasına böyle güzel bir etkinlikle başlamak bizi mutlu etti. Üniversite olarak mottoşarımız; ahlak, bilgi ve üretim. Sanattan mutlu olabilen bir gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Pergelin bir ucu kendi memleketimizde duran, diğer ucu ise dünyayı dolaşan bir toplumuz. Gelenekle modernin buluştuğu bir yerdeyiz.

RENGİM GÖKMEN: "BÜYÜK ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ GİBİ, 'HAYATTA MUSİKİ LAZIM DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ HAYATIN KENDİSİ MUSİKİDİR'"

Devlet Opera ve Balesi Eski Genel Müdürü ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rengim Gökmen ise şunları söyledi:

"Toplumların eğitiminde müzik önemli bir rol oynar. Müzik hem bireysel hem de sosyal anlamda insan beynini geliştiren en önemli olgulardan biridir. Zannediyorum bu projeyle Anadolu'nun en uzak köşelerine kadar Türkiye'nin üniversitelerini dolaştığımız zaman çok daha büyük bir etki yaratacağız ve gençlerimizle daha sıcak bir temas kurarak sanata ve kültüre yaklaşımlarında önemli adımlar atmalarına biz de yardımcı olacağız. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, 'Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayatın kendisi musikidir.'"