Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Konserleri Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte konser programları da başladı. İlk konserde Anadolu rock müziği sanatçısı Göksel Doğançay, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sempozyum kapsamında birçok sanatçı ve etkinlik daha gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte konser programları da başladı. İlk konser programında Anadolu rock müziği sanatçısı Göksel Doğançay, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunuyor.

Açılış töreni ile birlikte etkinliğin ilk konserinde Anadolu rock müziği sanatçısı Göksel Doğançay, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Eskişehirli müzikseverler ile buluştu. Konser programında Doğançay, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Aşık Veysel ve Pir Sultan'dan birçok eseri seslendirerek katılımcıların beğenisini kazandı.

Konserde sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Başkan Ataç, "2003 yılında sevgili Cem Karaca Yazılıkaya'da muhteşem bir konser vermişti. Bugün de bu anmayı Göksel ile yerine getiriyoruz. Eskişehir'imize hoş geldiniz" dedi.

Başkan Ataç da konser boyunca seslendirilen şarkılara ve marşlara eşlik etti.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Sempozyum kapsamında 5 Eylül Salı günü saat 19.00'da Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 20.00'de 7 Sanat Dans ve Bale, 8 Eylül'de Volkan İmançer, 9 Eylül'de Mithat Körler, 10 Eylül'de Cafer-Derya Nazlıbaş, 13 Eylül'de Gece Tarifesi ve 17 Eylül'de Ali Altay Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Eskişehirliler ile buluşacak.