Eskişehir L Tipi'ne Kadın Eli Değdi: Bardakçı Zillisi ve Gökmendili Dokuması - Yok Olmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Yaşatma Projesi

Eskişehir Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğretilecek. Proje, kadın hükümlülerin meslek edinmelerini ve topluma yeniden kazandırılmalarını hedefliyor.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi'nin işbirliği ile hazırlanan proje çerçevesinde Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını infaz etmekte olan kadın hükümlülere, unutulmaya yüz tutmuş olan Seyitgazi İlçesi'nin Bardakçı köyüne ait Anadolu Motifi Gökmendil ile Bardakçı Zilisi dokuma tekniği öğretilecek.

Proje ile kadın hükümlülerin meslek edindirilerek tekrar topluma kazandırılmaları hedefleniyor. Projenin paydaşları olarak Eskişehir Valiliği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi yer alırken, aynı zamanda Seyitgazi Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi projeyi destekleyecek. Proje çerçevesinde Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açılacak olan dokuma atölyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli usta öğreticiler kadın hükümlülere eğitim verecek. Eğitim alarak dokuma mesleğini edinen hükümlüler, üretime başlayacak ve ekonomik gelir elde etme imkanına erişecek.

Aynı zamanda rehabilite olacaklar

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile hazırlanan proje, Eskişehir Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda protokol ile imza altına alındı. Toplantının ardından konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kurumlar arasındaki işbirliği neticesinde hazırlanan projenin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Ortaya konulan çalışma ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş olan motiflerin tekrar canlandırılması, daha da önemlisi kadın hükümlülerimizin meslek edinebilecekleri bir sürecin başlatılması ve aynı zamanda orada rehabilite olmaları oldukça kıymetlidir" diye konuştu.

"Yeni iş birliklerine hazırız"

Projenin iyileştirme ve meslek edindirme özelliğinin altını çizen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, dokuma mesleğinin hükümlülere terapi niteliğinde olacağını belirterek, "Kadın hükümlülerimiz dokuma ile attıkları her ilmekte içlerindeki pişmanlıkları, üzüntüleri bu şekilde ifade edeceklerdir. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş Türk motiflerinin bu amaçla ceza infaz kurumundaki tezgahlara yansıması oldukça önem verdiğimiz bir çalışma. Kadın hükümlülerimizin üretime destek vermesi, mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri noktasında yeni işbirliklerine de her zaman hazırız" dedi.

Kadın hükümlülerin unutulmaya yüz tutmuş motifleri tekrar işleyerek geçmişi geleceğe taşıyacaklarını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da, hazırlanan projenin alanında örnek teşkil edeceğini dile getirerek, "Kadın hükümlülerimiz aracılığıyla kültürümüzün önemli değerlerinin nesilden nesile aktarılmasını oldukça değerli buluyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR