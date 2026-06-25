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'İlk Kıvılcım, Son Kod' tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

'İlk Kıvılcım, Son Kod' tiyatro oyunu büyük beğeni topladı
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Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 'İlk Kıvılcım, Son Kod' adlı tiyatro oyunu, Ahilik kültüründen dijital teknolojiye mesleki eğitimin dönüşümünü komedi unsurlarıyla sahneye taşıdı.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin ortak emeğiyle hazırlanan, mesleki eğitimin tarihi gelişimini ve geleceğe uzanan vizyonunu sahneye taşıyan 'İlk Kıvılcım, Son Kod' adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Ahilik kültürünün köklü değerlerinden ilham alınarak hazırlanan tek perdelik oyunda, 12 öğretmen ve 12 öğrenci sahne alarak geçmişten günümüze mesleklerin değişimini ve dönüşümünü komedi unsurlarıyla izleyicilere aktardı. Geleneksel zanaatlardan günümüzün dijital teknolojilerine uzanan yolculuk; emek, üretim, ustalık ve mesleki eğitimin toplum hayatındaki önemini vurgulayan etkileyici sahnelerle anlatıldı. Oyunda, Ahilik anlayışının temelini oluşturan dürüstlük, dayanışma, kalite ve meslek ahlakı gibi değerler ön plana çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mesleki eğitimin üstlendiği kritik role dikkat çekildi. Geçmişin bilgi ve tecrübesi ile geleceğin teknoloji odaklı mesleklerinin aynı sahnede buluştuğu oyun, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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