Eskişehir'de 500 yıllık bayram geleneği yaşatılmaya devam ediliyor

Eskişehir'in Çardak Mahallesi'nde 500 yıllık gelenekle bayram namazı sonrası ev yemekleri camide birlikte yenip bayramlaşıldı.

Eskişehir'in Çardak Mahallesi'nde bölge sakinlerinin evlerinde hazırladıkları yemekleri camide hep birlikte yiyerek bayramlaştığı 500 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Çardak Mahallesi sakinleri, 500 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bayramlaşma geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da evlerinde kısır, yaprak sarması, pilav, salata ve kavurma gibi pek çok çeşit yemek hazırlayan mahalle halkı, Çardak Mahalle Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan bayram namazının ardından ilk olarak bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra evlerinden getirdikleri yemekleri hep birlikte yiyerek bayram coşkusunu ve komşuluk ilişkilerini canlandırdı.

"500 yıldır örf ve adetlerimizi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Köy halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu asırlık gelenek hakkında konuşan Çardak Mahalle Muhtarı Fevziye Kartaltepe, kültürlerini geleceğe taşımak için kararlı olduklarını belirtti. Geleneğin nesiller boyu aktarıldığını vurgulayan Muhtar Kartaltepe, "Çardak Mahalle Camisi'nde bütün mahalle sakinlerimiz ile birlikte bayramlaşma merasimini tamamlayıp yemek yiyoruz. 500 yıldır örf ve adetlerimizi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Küçük büyük demeden Allah'ın izniyle her bayram toplanıyoruz" dedi.

Camideki yemek ikramı ve bayramlaşma programı, mahalle halkının sohbetleri ve edilen duaların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
