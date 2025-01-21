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Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun'un 'Vaveyla' Şiir Kitabı Yayınlandı

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun'un 'Vaveyla' Şiir Kitabı Yayınlandı
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Uzun yıllardır şiirle uğraşan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, sosyal medya paylaşımlarını bir araya getirerek 'Vaveyla' adlı şiir kitabını yayımladı. Şiirin kendini ifade etmenin en güzel yollarından biri olduğunu belirten Tosun, kitabının insanların duygularına dokunduğunu ifade etti.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, "Vaveyla" adlı şiir kitabını yayımladı.

Yaklaşık 25 yıldır şiirle uğraşan, yazılı bir eser oluşturmak için sosyal medya sayfasında yayınladığı şiirlerini "Vaveyla" adlı şiir kitabında bir araya getiren Tosun, uzun senelerdir verdiği emeğini basılı hale getirdi.

Tosun, yaptığı açıklamada, şiiri kendini tanıma aracı olarak gördüğünü söyledi.

Şiirsiz hayatın yavan olduğunu ifade eden Tosun, "Bu hayatta aşk, sevgi ve duygular var. Şiiri çok fazla şeyi çok daha kısa zamanda ve kısa şekilde ifade etmenin bir aracı diye düşünüyorum. Belki de şiir olmasaydı roman yazmak zorunda kalacaktım ve bu çok uzun sürecekti." dedi.

Tosun, kitabının sahiplenildiğini, etrafında adeta sevgi çemberi oluştuğunu belirtti.

Kitapların kalıcı olduğunu vurgulayan Tosun, "Sosyal medya bir günde çökebilir. Kitabı yakmadığınız sürece hiçbir şey olmaz. Hiç tanımadığım insanlar kitabım için imza aldılar benden. Gelip de duygulananlar, ağlayanlar oldu. Gerçekten insanlara dokunabildiğimi hissettim. Bu da beni çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
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