Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Eskişehir'e kazandırılan, kreatör Zühal Yorgancıoğlu'nun Türk sanat ve kültürünü gelecek kuşaklara aktardığı " Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi" açıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Şehir Turizmi" hedefiyle hayata geçirdiği projelerin önemli yansımalarından olan tematik müzelere bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar uluslararası birçok organizasyona imza atarak sayısız ödül kazanmış ve moda tasarımlarıyla dünyada Türk sanat ve kültüründen söz ettirmiş kreatör Zühal Yorgancıoğlu'nun yaratıcı çalışma hayatını ele alan "Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Tarihi Odunpazarı bölgesinin Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi'nde yer alan müzenin açılışına; Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Zühal Yorgancıoğlu, kızı Müberra Yorgancıoğlu Soyer ile oğlu Faruk Yorgancıoğlu, belediye bürokratları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Kübra Vural, "Bu özel günü Vali'miz ve kendi adıma sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Moda, kıyafet uyumunun yanı sıra zamanın bir yansımasıdır. Zuhal Yorgancıoğlu ile tanışmaktan mutluluk duydum. Bu özel müze Eskişehir'e hayırlı olsun" dedi.

Başkan Büyükerşen ise şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söylemeliyim ki Zühal Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in kız çocuklarına verdiği önemi kanıtlayan çok özel bir sanatkardır. Bu açıdan müzemiz çok değerli eserleri barındırıyor. Tam da burada vurgulamak isterim ki, lütfen Atatürk'ün kız çocuklarına verdiği önemi şimdiki kız çocuklarımıza mutlaka anlatın. Zühal Hanım'ın oluşturduğu ve desenlerine hayran kalacağınız kıyafetlerin her biri sanat eseridir. İnanıyorum ki modayı anlamak isteyen herkes defalarca müzemizi gezecektir. Çünkü bu müze içerisindeki eşsiz eserlerle Osmanlı ve Cumhuriyet bağlantısı kurarak tarihi size yansıtacak. Tekrar huzurunuzda Zühal Hanım'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kreatör Zühal Yorgancıoğlu da tüm emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını kızı Müberra Yorgancıoğlu'nun okumasını istedi. Müberra Yorgancıoğlu, şunları kaydetti:

"Atasına, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yurduna aşık, çalışkan bir Türk kadını olarak karşınızdayım. ve muhteşem bir şehirdeyim. Eskişehir düşünülemeyecek kadar güzelleşmiş, Porsuk Çayı sanki Paris'in meşhur Sen Nehri, Venedik'in Büyük Kanalı olmuş! Bunun için, kıymetli Belediye Başkanı'mız Sayın Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'e olan aşkını çalışmaları ve eserleri ile göstermiş. Eskişehir gençlik zamanlarımda da güzel ve sempatik idi, ama bugün özgün kimliğiyle yepyeni, müzeleri ile ünlü, modern bir sanat şehri var karşımızda. Güçlü bir ekonomiye sahip, sürekli yükselen, İnşallah, daha çok mutluluğun ve başarıların yaşandığı bir ülke olabilmek için çok çalışmak, dayanışmak, birlikte olmak ihtiyacındayız. Koşullarımız ne olursa olsun hayallerimizden vaz geçmemeliyiz. İşte, benim hayallerimin en büyüğünü de tam 97'nci yaşımda, Başkan'ımız Sayın Yılmaz Büyükerşen gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür etmek için o çok muhterem ellerini öpmek isterim. Bu güzel şehirde 'Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi' ile yer almak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onurdur. Eskişehir için hayırlı olmasını diliyorum. Şu an bana, bu ileri yaşımda, bu gururu yaşatmış olan Sayın Başkan'ım Yılmaz Büyükerşen Hocaya ve öncelikle çocuklarım olmak üzere, müzenin kurulmasında emekleri geçen herkese minnettarım; sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Konuşmaların ardından Büyükerşen ve protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak müzeyi açtı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler müzeyi birlikte gezerek birbirinden özel eserleri inceledi.