Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde düzenlediği konserle saygıyla anıldı. Konserde genç ve yetenekli keman sanatçısı İdil Yunkuş solist olarak sahne aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, 85. ölüm yıl dönümünde Senfoni Orkestrası'nın eserleriyle saygı ile andı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 10 Kasım akşamı gerçekleşen konserinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85. ölüm yıl dönümünde saygı ile anıldı. Eser seçiminin özellikle kasvet ve keder yaratmamasına özen gösteren orkestra Ulu Önder Atatürk'ü, kurduğu Cumhuriyetin ve peş peşe yaptığı devrimlerin heyecanını vurgulayarak andı.

Birçok ödülü bulunan müzikolog ve orkestra şefi Burak Tüzün'ün yönettiği Senfoni Orkestrası, uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden genç ve yetenekli keman sanatçısı İdil Yunkuş'u solist olarak sahnede ağırladı. Konser başlamadan önce mikrofon alan Tüzün, günün anlam ve önemine değinerek Atatürk'ün kadına verdiği değeri vurgulamak için özellikle kadın solist ve keman repertuvarındaki önemli Türk eser seçtiklerini aktardı. Ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek salonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere saygı duruşuna davet etti.

Konserin ilk bölümünde ilk kuşak bestecilerimizden biri olan, Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu'nu başarıyla icra eden İdil Yunkuş dinleyicinin ilgisini topladı, uzun süre alkışlandı. Konserin devamında ise A. Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" adlı 9. Senfonisi'ni seslendiren orkestra seyircinin beğenisini topladı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, 10 Kasım'da Atatürk güzel duygularla anıldığı için orkestra şefi Burak Tüzün'e, solist İdil Yunkuş'a, Senfoni Orkestrası'na ve konseri dinlemeye gelen sanatseverlere teşekkürlerini iletti. Uzun süren alkışların ardından konser sona erdi.

Gelecek programda Senfoni Orkestrası, şef Orhun Orhon'un yönetiminde soprano Başak Tatar ve keman sanatçısı Veriko Tchumburizade'yi solist olarak sahnede ağırlayacak. Birbirinden güzel eserlerin icra edileceği konser 17 Kasım akşamı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.