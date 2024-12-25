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Eser Tokaş'tan Tarihi Yapılara Hareketli Bir Bakış

Eser Tokaş'tan Tarihi Yapılara Hareketli Bir Bakış
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Konya'da yaşayan görüntü yönetmeni Eser Tokaş, tarihi yapıları dijital ortamda hareketlendirerek izleyicilere sunuyor. Çalışmalarıyla dikkat çeken Tokaş, Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla da eserler oluşturdu.

Konya'da yaşayan görüntü yönetmeni Eser Tokaş, mimari eserlerin fotoğraflarını, dijital ortamda motion grafik (görsellerin çeşitli programlarla hareketlendirilmesi) yöntemiyle hareketlendirerek, tarihi yapılara, sıra dışı bir bakış açısı kazandırıyor.

Çalışmalarını, yaklaşık 1,5 yıldır sürdüren Tokaş, Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra, Kıble, Halil İbrahim ve Alaaddin camileri ile Tahir ile Zühre Mescidi, Mevlana Müzesi, tarihi PTT binası gibi 25 eserin fotoğraflarını dijital sanatla birleştirerek görüntüler oluşturdu.

Mimari yapının her bir parçasının farklı yönlere senkronize hareket ettiği görüntüler, ses efektleriyle dişli sistemiyle çalışan bir mekanizma izlenimi oluşturuyor.

Bir fotoğrafı hareketlendirmek için 6 gün çalışan Tokaş'ın, sosyal medyada da paylaştığı görüntüler, izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Hayatın telaşı içinde fark edilmeyen tarihi yapıları gündeme getirmeyi amaçlıyor

Çocukluğundan beri mimari eserlere ilgi duyan 31 yaşındaki Tokaş, AA muhabirine, tarihi yapıların bir derinliği ve yaşanmışlıkları barındırdığını söyledi.

İspanyol bir tasarımcının çalışmalarından esinlenerek bu üslubu geliştirdiğini belirten Tokaş, "Bu yapıların önünden geçip gidiyoruz. Aslında 'Bu eserlerin de hayatı var. Bunlar da hareket ediyor, nefes alıp veriyor.' düşüncesiyle yola çıktım. Güzel tepkiler aldım. Videolara dişli ses efekti verdim. 'Hayal mi görüyorum, binalar hareket mi ediyor?' diyenler oldu." ifadesini kullandı.

Tokaş, "sanatın sanatı" olarak adlandırdığı çalışmalarıyla, hayatın telaşından fark edilmeyen tarihi yapıları, gündeme getirmeye çalıştığını vurguladı.

Hareketlendirdiği fotoğrafları da kendisinin çektiğini dile getiren Tokaş, "Altın oranı düşünüyorum. Döndüğü zaman da estetik oluşturmalı. Birisi sağa dönüyorsa diğeri sola dönmeli. Mihrapta bir taç yaprağın hareketini, birini bir yöne, diğerini diğer yöne vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde altın orana uygun bir görüntü elde etmeye çalışıyorum." dedi.

"Filistin halkının direnişine destek vermek istedim"

Tekniğini, Türkiye'nin simge yapılarına uyguladıktan sonra, yurt dışına da açılmayı istediğini aktaran Tokaş, eserleri belli bir sayıya ulaştıktan sonra dijital sergi açmayı hedeflediğini anlattı.

Konya ve Kudüs'teki 25 yapıyla oluşturduğu çalışmaları üç projede toplayan Tokaş, şöyle konuştu:

"Özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin ben de bir şeyler yapmak istedim. Kudüs'te büyük bir manevi yapı var. Çok güzel bir şehir, yapıları da sanat eseri. Filistin halkının direnişine de destek vermek istedim. Kudüs'teki Kubbet'üs Sahra'yı çalıştım. Bir ay süren çalışmayı 'Nehirden denize özgür Filistin.' diyerek de sonlandırdım. Bu çalışmaya çok güzel tepkiler aldım. Uluslararası düzeyde çok fazla kişiye ulaştı."

Tokaş, yeni çalışmalarında İstanbul'daki önemli yapılara da yer vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
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