Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali ikinci gününde devam ederken vatandaşlar, Ceylan Ertem konseri ile doyasıya eğlendi. Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde sanatçı Ceylan Ertem, Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak şarkılarını söyledi. Festivalde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birlikte yaşama duygusuna tutunmuş güzel insanlar olduklarını vurguladı.

Esenyurt'ta vatandaşlar Ceylan Ertem konseri ile eğlendi

Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali çoşku ile devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali ikinci gününde devam ederken vatandaşlar, Ceylan Ertem konseri ile doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali devam ediyor. 40 ülkeden 500 sanat elçisinin katıldığı festivalin ikinci gününde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katılımıyla sanatçı Ceylan Ertem, Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak şarkılarını Esenyurt'taki vatandaşlar için söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu konserde sahneye çıkan Başkan Bozkurt, Ceylan Ertem'e hediye takdim ettikten sonra birlikte özçekim yaparak fotoğraf çekildi.

"Yüreği sevgi dolu insanlarız"

Festivalde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt'un algısıyla burada gördüğünüz şey aynı değil. Biz iyi insanlarız. Her ne kadar bizim imajımızı bozmaya çalışıyor olsalar da. Biz yüreği sevgi dolu, birlikte yaşama duygusuna tutunmuş güzel insanlarız. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok farklı yerinden gelen insanlar var. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip barış, kardeşlik, huzur içinde hep beraber yaşayacağız. Bu güzelliklerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha güzel şeyleri beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.