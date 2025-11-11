Esenler Film Festivali'nde Halit Refiğ Anısına Jüri Özel Ödülü

"Esenler Film Festivali"nde Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Halit Refiğ anısına Jüri Özel Ödülü verilecek.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek festivalde, usta yönetmen için anma programı da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen festival, 19-23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Kemal Tahir'den ilhamla ortaya attığı "Ulusal Sinema" kavramı üzerine çalışan ve bu konuda kült filmlere imza atan usta yönetmenin "Bir Türk'e Gönül Verdim" filmi festivalde gösterilecek.

Ulusal sinemaya duyarlılık ve ustalara saygı niteliğinde düzenlenecek programa Refiğ'in eşi Gülper Refiğ de katılacak.

Halit Refiğ

İzmir'de 1934'te dünyaya gelen Halit Refiğ, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra amatörce 8 mm'lik filmler çekmeye başladı.

Refiğ, 1956'da Nijat Özön ile Sinema dergisini yayımlamaya başladı. Ardından Kim dergisi, Yeni Sabah ve Akşam gazetelerinde sinema eleştirileri yazdı.

İlk profesyonel sinema çalışmasını "Yaşamak Hakkımdır" filminde Atıf Yılmaz'ın asistanlığını yaparak gerçekleştirdi.

Halit Refiğ, 1960'ta ilk filmi "Yasak Aşk"ı çekti. Ardından "Şehirdeki Yabancı", "Gurbet Kuşları", "Haremde Dört Kadın", "Bir Türk'e Gönül Verdim" adlı filmlere imza attı ve Moskova, Yeni Delhi, Sorrento film festivallerinde çeşitli ödüller kazandı.

Usta yönetmen 1964'te çektiği "Gurbet Kuşları" ile Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

TRT'ye 1975'te çektiği "Aşk-ı Memnu" ile TV dizilerinin öncüsü olan Refiğ, "Teyzem", "Hanım", "Karılar Koğuşu", "İki Yabancı", "Köpekler Adası" filmleriyle de yurt içinde ve dışında birçok ödül kazandı.

Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu kararıyla 1997'de "Onursal Profesörlük" ünvanı verilen Refiğ, "Ulusal Sinema Kavgası" adlı kitaba da imza attı.