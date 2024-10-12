Üye Girişi
Haberler

Erzurum Yöresel Günleri Sultangazi'de Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Yöresel Günleri Sultangazi'de Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, Erzurum'un kültürel mirasını tanıtmak amacıyla 5. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri'ni düzenledi. Festivalde yöresel lezzetler ve kültürel etkinlikler sergilendi.

SULTANGAZİ Belediyesi Anadolu'nun kültürel zenginliklerini tanıtan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Malatya'nın ardından, Erzurum'un ünlü lezzetleri ve kültürel mirası, 5. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri ile ilçe sakinleriyle buluştu.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Kuran tilaveti ve halk oyunlarıyla başladı. Festivale, İstanbul Vali Yardımcısı Asım Alkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Kamacı'nın yanı sıra Sultangazi Belediyesi Meclis üyeleri, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği ilçe başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Festivalin açılışında Erzurum'un yöresel yemekleri ve Erzurum'a özgü bar folklor gösterisi sahnelendi.

'ANADOLU'NUN BİRLİĞİNİ VE BERABERLİĞİNİ YANSITIYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu tür etkinliklerin kültürel birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Dursun şunları söyledi:

"Bugün Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali'nde Erzurumlu kardeşlerimizle, dadaşlarla ve Nene Hatun'ların torunlarıyla birlikteyiz. Erzurumlularla beşincisini düzenlediğimiz bu organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu, Sultangazi'deki birlik ve beraberliğin bir yansıması. Bu festivali her yıl düzenleyerek, toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya getiren programlar gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Malatyalılarla birlikteydik, bu hafta Erzurumlularla, önümüzdeki hafta ise Rizelilerle birlikte olacağız. Kasım ayı sonuna kadar Anadolu'nun çeşitli vilayetlerini burada tanıtacağız. Kültürleri, tarihleri, gelenekleri ve elbette yöresel lezzetleri halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için örf ve adetler çok önemli; bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinlikler büyük bir fırsat."

ERZURUM'UN LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL GÖSTERİLER

Festival alanında Erzurum'a özgü yemek stantları kuruldu ve misafirler cağ kebabı, kadayıf dolması, peynir çeşitleri ve ayran aşı çorbası gibi yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinlik kapsamında tüm ilçe sakinlerine kadayıf dolması ikram etti. Ayrıca Oltu taşıyla yapılan takıların sergilendiği stantlar ve Erzurum türkülerinin yankılandığı sahne gösterileri festivalin kültürel çeşitliliğini gözler önüne serdi. 2 gün boyunca sürecek olan etkinlik tüm İstanbul halkına Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Gastronomi Sultangazi Festival Erzurum Kültür Yaşam

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

Korkunç olay: Göl kenarında elleri, ayakları, ağzı bağlı yarı baygın halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.