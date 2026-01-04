Haberler

Erzurum Horasan'daki Sekman ve Topdağı kaleleri 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Erzurum'un Horasan ilçesindeki Sekman Kalesi ve Topdağı Kalesi, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Ayrıca, Muş, Isparta ve Mardin'den farklı alanlar da aynı kategoriye alındı. Korumaya alınan bölgelerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Erzurum'un Horasan ilçesindeki Sekman Kalesi ile Topdağı Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Muş'un Bulanık ilçesindeki Mesçitli köyündeki "Mesçitli Yerleşim ve Nekropol Alanı" 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak korumaya alındı.

Bulanık ilçesindeki Yemişen köyündeki "Yemişen Nekropolü" de 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tesillendi.

Buna göre söz konusu alanlarda korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek, resmi ve özel kurumlarca yapılacak alt yapı uygulamaları müze müdürlüğü ve varsa kazı başkanının onayı ile yapılabilecek.

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile de Erzurum'un Horasan ilçesindeki Alagöz ve Sekman mahalleleri sınırlarında yer alan "Sekman Kalesi" ile Yazılıtaş Mahallesi'ndeki "Topdağı Kalesi" 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Hasankale Kalesi'nin de 1'inci derece arkeolojik sit alanı olmasına karar verildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Aşağıtırtar köyünde yer alan höyük ile Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi'ndeki Mor Barsavmo Kaya Yerleşimi de 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
