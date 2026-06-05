ŞEHİRDER'den 'Kongre Binası' çıkışı

ŞEHİRDER (Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği), son günlerde Erzurum Resim ve Heykel Müzesi ile müze koleksiyonunda bulunan eserlerin, binada gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmaları süresince geçici olarak başka bir merkezde muhafaza edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

ŞEHİRDER yönetimi yaptıkları açıklamada; Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapmış bu tarihi yapının korunmasının, güçlendirilmesinin ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılmasının son derece önemli bulduklarını ifade ederek, " Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da ifade edildiği üzere, söz konusu uygulama tarihi yapının restorasyon sürecinde eserlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik geçici bir koruma tedbiridir. Bu sürecin bazı çevreler tarafından tarihi yapının ortadan kaldırılacağı veya Cumhuriyetimizin emanetlerinin şehirden kalıcı olarak uzaklaştırılacağı yönünde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi ve bu kutlu mirasın emanetleri; siyasi tartışmaların, kişisel hesapların, sosyal medya gündemlerinin veya görünürlük arayışlarının malzemesi yapılamayacak kadar değerlidir. Tarihi ve milli meselelerde sorumluluk sahibi olmak; kamuoyunda endişe, kuşku ve gerilim üretmekten değil, doğruları araştırmaktan ve ortak değerlerimizi korumaktan geçmektedir" denildi.

"Bu miras milletimizin ortak mirasıdır"

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, tarafından yapılan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi, "Ne yazık ki zaman zaman Cumhuriyetimizin ortak değerleri ve milletimizin hassasiyetleri üzerinden gündem oluşturmaya çalışan yaklaşımlara şahit olunmaktadır. Oysa Cumhuriyet'e sahip çıkmak; asılsız iddialar ortaya atmakla değil, onun emanetlerini koruyan, yaşatan ve gelecek nesillere aktaran çalışmalara destek vermekle mümkündür. Erzurum Kongresi'nin hatırası da, bu hatıranın emanetleri de hiçbir kişi veya grubun siyasi ya da şahsi prestij alanı değildir. Bu miras milletimizin ortak mirasıdır ve ancak sağduyu, sorumluluk ve ortak akılla korunabilir. Bizler, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu kıymetli yapının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güçlü, daha güvenli ve daha nitelikli bir müzecilik anlayışıyla yeniden hizmet vereceğine inanıyoruz. ŞEHİRDER olarak tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yanında olduğumuzu ifade ediyor; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün ve sürece katkı sunan tüm kurumların çalışmalarında başarılar diliyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı