Erzurum Kültür Yolu Festivali Son Gün Etkinlikleriyle Tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli konserler, sergiler ve etkinliklerle sona erdi. Son gün yapılan etkinliklerde bölge sanatçıları sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9'uncu durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde, kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi programlar düzenlendi.

Serhat Yabancı ve Orhan Karaağaç "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" söyleşisi ile İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurumlularla bir araya geldi. Abdullah Beyhan da şarkılarıyla bu anlamlı etkinliğe renk kattı.

Senai Demirci ve Alper, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda sahne alarak dinleyicilerine müzik ve şiir dolu bir gece yaşattı.

Sefa Cömert, Zekai Aydın ve Muhammet Yavuz, Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde sergiledikleri performanslarla Erzurumlularla buluştu.

Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde gerçekleşen "Seyrani, Karacaoğlan, Köroğlu, Hicrani Programı" kapsamında sahne alan aşıklar, İhsan Yavuzer, Zeki Erdali, Süphani, Veysel Yıldızer ve Feyzullah Pervani sazlarının tellerinden dökülen ezgilerle, gönüllerde derin izler bıraktı.

Festival kapsamında bir alışveriş merkezine yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, Yakutiye Medresesi Meydan ve iki alışveriş merkezinde kurulan "Sokak Sahne"de ise genç müzisyenler performanslarını son kez izleyicilerle buluşturdu.

Olimpiyat Parkı'na kurulan, içerisinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü", minik misafirlerini son kez ağırladı. Çocuklar, festivalin dokuzuncu gününde, "Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk" etkinliği ve "Şirinler" çocuk tiyatrosuyla gönüllerince eğlendi.

Sanatçı Serkan Kaya, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Festival, yoğun katılımla sona erdi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Kültür Sanat
