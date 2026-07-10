Dar sokakta ilginç çözüm: Erzurum'da yarım minare görenleri şaşırtıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kemaliye Camii, klasik mimarinin dışına çıkan yarım minaresiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Dar sokak yapısı nedeniyle tam minare inşa edilemeyince taş ustalarının önerisiyle cami duvarına bitişik yarım minare yapıldı. İlk bakışta binanın içinde gibi görünen minare, farklı görüntüsüyle özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde, Taş Mağazaları olarak bilinen bölgede ara sokakta bulunan Kemaliye Camii, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Erzurumlu iş adamı Kemal Koçak tarafından 1979 yılında yaptırılan yapı, ilk etapta mescit olarak inşa edildi. 2011 yılında ise oğlu Fuat Koçak tarafından restore edilerek bugünkü görünümüne kavuştu.

Caminin bulunduğu alanın dar olması nedeniyle klasik bir minare yapılmasına imkan bulunmadı. Bunun üzerine taş ustalarının önerisiyle yaklaşık 1 metre eninde ve 10 metre yüksekliğinde yarım minare inşa edildi. Caminin duvarına bitişik şekilde yapılan minare, ilk bakışta binanın içinde yer alıyormuş izlenimi verse de yakından incelendiğinde yapının tamamen dışarıda olduğu görülüyor.

225 metrekare alana sahip Kemaliye Camii, aynı anda yaklaşık 325 kişiye ibadet imkanı sunuyor. Farklı mimarisiyle dikkat çeken yarım minare ise bölgeden geçen vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oluyor. Minareyi gören birçok kişi fotoğraf çekerek neden bu şekilde yapıldığını merak ediyor.

"Klasik bir minare inşa etme imkanı olmadı"

33 yıldır bu camide imam olarak görev yaptığını dile getiren Hüseyin Çınarlıoğlu, "Kemaliye Camisi, Erzurum'un eski esnafından Kemal Koçak tarafından 1979 yılında yaptırıldı. 2011 yılında ise oğlu Fuat Koçak tarafından restore edilerek bugünkü halini aldı ve cemaatimize hizmet vermeye devam ediyor. Camimiz ilk etapta cami olarak planlanmadığı için daha sonra ibadethaneye dönüştürüldü. Bulunduğu alanda yer darlığı ve çevresindeki sokaklar nedeniyle klasik bir minare inşa etme imkanı olmadı. Bu nedenle taş ustalarının önerisiyle duvara bitişik yarım minare yapıldı. Tamamen o günün şartlarında spontane gelişen bir uygulamaydı. Bugün ise bu minare camimizin en dikkat çekici özelliği haline geldi. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler minareyi görünce şaşırıyor, fotoğrafını çekiyor ve neden böyle yapıldığını soruyor. Biz de onlara camimizin geçmişini anlatıyoruz" diye konuştu.

"Farklı görüntüsü dikkat çekiyor"

Yıllardır Kemaliye Camisi'nin cemaatinden olduğunu söyleyen Orhan Kara, "Camimizin minaresi yer darlığı nedeniyle bu şekilde yapılmak zorunda kalmış. Bu eserin yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi alan müsait olmadığı için minare duvara bitişik olarak inşa edilmiş. Özellikle bu farklı görüntüsü vatandaşların dikkatini çekiyor. Minarenin duvara yapışık olması hem şehir dışından gelenlerin hem de ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı