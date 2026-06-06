Erzurum'daki Narman Peri Bacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

ABD'deki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteren 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor.

Yurt içi ve dışından gelen misafirler ile yeni evlenen çiftler, halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak bilinen peri bacalarını gezip kızıl vadiler arasında fotoğraf çekiliyor.

Nevşehir'den gelen Betül Kıvrışık, AA muhabirine, peri bacalarını çok beğendiğini söyledi.

Kıvrışık, turizm açısından bölgenin önemli olduğunu belirterek, " Erzurum'daki peri bacalarını çok merak ediyordum. Burası Nevşehir'dekinden çok daha farklı, gezip görülmeye değer. Çok güzel, küçük sanıyordum ama çok büyük bir alan, görülmesini tavsiye ederim." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'dan gelen Sefala Muabbet de bölgenin kızıllığının kartpostallık manzaralar oluşturduğunu belirtti.

Muabbet "Erzurum çok güzel, her yer kırmızı. Nevşehir'deki beyaz ama burası çok farklı, gezilmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.