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Erzurum'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla tarihi medrese önünde "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı pankart açıldı, turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Özay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, kadınların güvenli, huzurlu ve şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için toplumun tüm kesimlerinin işbirliği içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Basın açıklamasını okuyan Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz da kadına yönelik şiddetin insan onurunu hedef alan, temel hak ve özgürlükleri yok sayan ağır bir insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin aileyi güçlendirme politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak ele alındığını aktaran Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun her bir ferdinin sorumluluğudur. Şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddetin normalleştirilmesine, görmezden gelinmesine ve üzerinin örtülmesine izin verilmemelidir." dedi.

Yılmaz, şiddete maruz kalan veya şiddet riski taşıyan kadınların yalnız olmadığını anlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz, erişilebilir ve gizlilik esasına dayalı hizmetler sunulduğunu kaydetti.

Yılmaz, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini, acil tehlike durumlarında ise 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kadın Destek Uygulaması üzerinden yardım istenebileceğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından program, tarihi medrese önünde "Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı dev pankartın açılması ve turuncu balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA