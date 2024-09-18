Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Tarihi Bir Eser: Büyük Palandöken Tabyası

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un 23 tabyasından biri olan Büyük Palandöken Tabyası, 1888-1896 yılları arasında inşa edilerek tarihi bir miras olarak gün yüzüne çıkıyor. Vali Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde, 'Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' kapsamında restore edilen tabya, askeri yapı olarak kullanılmak üzere tasarlandı.

Erzurum'da bir ecdat yadigarı: Büyük Palandöken Tabyası

ERZURUM - Vali Mustafa Çiftçi'nin yayımladığı emir ve "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, Erzurum'daki tabyalar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Erzurum'daki 23 tabyadan birisi olan Büyük Palandöken Tabyası, Sultan II. Abdülhamit döneminde 1888-1896 yılları arasında, 2 bin 850 metre yükseklikte Pasinler Ovası'nın güneybatı köşesinden başlayan ve batıya doğru devam eden Palandöken Dağları'nın arkasında kalan vadiyi kontrol altında tutmak için yapıldı. Erzurum'un en büyük tabyası olan Büyük Palandöken Tabyası, karargah, avlunun üç yanında sıralanan koğuş odaları, pusu odaları ve topçu odalarından oluşuyor. Odalara birbiri içerisinden geçiş bulunup odaların içerisinde havalandırma delikleri mevcut. Topçu odalarının ikisi, koğuş kısmının kenarlarında; üçü, dehlizlerin üzerinde bulunuyor. Koğuş odaları ile topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanmış, avludan tabyanın damına çıkan merdivenlerle de dıştan bağlantı kurulmuş. Kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında moloz taş kullanıldı.

Erzurum'da Tarihi Bir Eser: Büyük Palandöken Tabyası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Erzurum Kültür Yaşam Miras

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });